Реконструкцию станций «Крюково» и «Раменское» будущего МЦД-3 начали в Подмосковье

В Московской области началась большая реконструкция железнодорожных станций «Крюково» и «Раменское» на будущем МЦД-3. Там улучшат существующие платформы и построят новые, установят эскалаторы и лифты.

Проект реконструкции станции «Крюково» будущего МЦД-3

На обеих станциях появятся новые приемо-отправочные пути. Это позволит готовить к рейсу дополнительные электропоезда, планируемые к запуску на маршруте МЦД-3.

На станции «Крюково» реконструируют инфраструктуру. Здесь создадут три островные платформы с навесами, которые смогут защищать пассажиров от осадков.

Вместе с тем на станции «Крюково» будущего МЦД-3 оборудуют конкорс с эскалаторами и лифтами.

А для безопасного перехода через пути на станции Ипподром Казанского направления, расположенной в границах станции «Раменское» будущего МЦД-3, на время строительства сделают временный пешеходный мост. По итогам реконструкции здесь появится крытый мост взамен наземного перехода.

Строительство третьего диаметрального маршрута Крюково — Раменское предусмотрели масштабной программой развития инфраструктуры Центрального транспортного узла на период до 2024 года.

А ранее стало известно, что восемь железнодорожных станций Подмосковья модернизируют в 2021 году.