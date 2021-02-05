Народных троп вблизи железных дорог Подмосковья не останется к концу года

Нередко пассажиры попадают под колеса электричек, стремясь сократить маршрут в неположенных местах или спрыгивая на станции через заборы, чтобы не оплачивать проезд.

Борьба с народными тропами станет одной из приоритетных задач в 2021 году, отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгений Аптекин.

Из-за народных троп за год погибли 203 человека, а это 69% от общего числа всех погибших.

В 2021 году необходимо выявить и устранить все такие тропы Евгений Аптекин.

Особое внимание уделят и благоустройству территорий вблизи платформ. А на участках, где уже погибли трое и более, будут строить дополнительные ограждения вдоль путей.

В часы пик в аварийных местах введут дежурства транспортной полиции и народных дружин. Они привлекут нарушителей уже к административной ответственности.

Ранее стало известно, что за год в Подмосковье отремонтируют и построят 15 пешеходных переходов.