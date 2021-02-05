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    05 февраля 2021, 11:16

    Народных троп вблизи железных дорог Подмосковья не останется к концу года

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Народные тропы вблизи железных дорог Подмосковья планируют полностью убрать до конца года. За это время их не должно остаться, рассказали в Минтрансе региона.
    Народных троп вблизи железных дорог Подмосковья не останется к концу года | Изображение 1

    Нередко пассажиры попадают под колеса электричек, стремясь сократить маршрут в неположенных местах или спрыгивая на станции через заборы, чтобы не оплачивать проезд.

    Борьба с народными тропами станет одной из приоритетных задач в 2021 году, отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгений Аптекин.

    Из-за народных троп за год погибли 203 человека, а это 69% от общего числа всех погибших.

    В 2021 году необходимо выявить и устранить все такие тропы

    Евгений Аптекин.

    Особое внимание уделят и благоустройству территорий вблизи платформ. А на участках, где уже погибли трое и более, будут строить дополнительные ограждения вдоль путей.

    В часы пик в аварийных местах введут дежурства транспортной полиции и народных дружин. Они привлекут нарушителей уже к административной ответственности.

    Ранее стало известно, что за год в Подмосковье отремонтируют и построят 15 пешеходных переходов.