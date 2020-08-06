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    06 августа 2020, 12:16

    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра»

    Анастасия Максимовских , Дария Сенникова

    Детский оздоровительный лагерь «Осетр» в городском округе Зарайск принял 15 июля первую смену. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил отдыхающих там ребят, а заодно проверил, как в лагере заботятся об их безопасности.
    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 1

    В 2020 году на территории лагеря «Осетр» организовано две смены по 21 дню. Первая стартовала 15 июля и завершится 4 августа, вторая пройдет с 7 по 27 августа.

    Министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, как на отдых повлияла пандемия коронавируса.

    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 2

    «В этом году летняя оздоровительная кампания имеет колоссальные особенности, учитывая коронавирусную инфекцию, на которую мы не можем не обращать внимания, тем более при работе наших детских оздоровительных загородных лагерей. Поэтому в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора у нас существует стандарт. И в соответствии с ним все детские лагеря смогут принять только 50% от своей мощности. Например, в этом замечательном детском лагере „Осетр“, мощность которого 160 человек, могут в этом году принять в одной смене только 80 детей. Смены у нас только начались, поэтому до конца летних каникул мы сможем провести только две смены», — подчеркнула министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.

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    Директор оздоровительного лагеря «Осетр» Елена Авдеева обратила внимание, что работа в этом году идет по новым стандартам.

    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 3

    Четко соблюдаем правила. Например, посещение родителями своих детей в лагере «Осетр» запрещено. Категорически

    Елена Авдеевадиректор оздоровительного лагеря «Осетр».

    «Кроме стандартных справок и документов, для наших юных отдыхающих требуется взятая за два дня до заезда у педиатра справка об отсутствии контактов с людьми с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19. Или можно предоставить результаты анализов на антитела к коронавирусу», — отметила Авдеева.

    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 4

    К приезду ребят помещения и территорию лагеря привели в порядок. Сделали косметический ремонт, на всех дорожках и около здания столовой уложили плиточное покрытие. В корпусах появились новые кровати с ортопедическими матрасами, новое постельное белье и красивые шторы.

    В «Осетре» отдохнут этим летом в общей сложности 160 детей. Это ребята из Зарайска, Москвы, Московской области. Как всегда, в лагере принимают детей из приемных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Смены носят определенную тематическую направленность: первая смена «Правнуки Победы» имеет военно-патриотический характер, а вот вторая призвана развивать творческие способности отдыхающих здесь детей. Она так и называется — «Лабиринты талантов».

    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 5

    Министр соцразвития региона напомнила, что этим летом дети могут поехать отдыхать в лагерь только недалеко от места жительства.

    Наши дети, несмотря на то, что были приобретены путевки за счет средств бюджета в Крым, в Краснодарский край, к сожалению, тоже не смогут туда поехать, а смогут отдыхать только на территории Московской области. На сегодняшний день заключение Роспотребнадзора у нас получили 48 таких загородных оздоровительных лагерей

    Ирина Фаевскаяминистр соцразвития Подмосковья.
    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 6

    Всего на территории области в третью смену будут отдыхать приблизительно 8300 детей, сказала министр. В четвертую смену откроется чуть больше лагерей — на сегодня их заявлено 52.

    «Учитывая эти обстоятельства, что количество детей может составлять только 50% мощности, то не все лагеря — они же у нас все различных форм собственности — 14 муниципальных, три государственных, есть очень много коммерческих, наверное, они приняли решение, что не очень интересно для них работать в таких условиях. Поэтому 48 лагерей работает в третью смену, 52 лагеря будут работать в четвертую смену», — сказала Ирина Фаевская.

    Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра» | Изображение 7

    В 2019 году более 436 тысяч детей из Подмосковья смогли отдохнуть в различных оздоровительных учреждениях, среди них почти 58 тысяч — это дети из неблагополучных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На территории области работали 96 загородных организаций отдыха детей.

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