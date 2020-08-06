Отдых по новым правилам. Как работают летние лагеря Подмосковья на примере зарайского «Осетра»

В 2020 году на территории лагеря «Осетр» организовано две смены по 21 дню. Первая стартовала 15 июля и завершится 4 августа, вторая пройдет с 7 по 27 августа.

Министр соцразвития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, как на отдых повлияла пандемия коронавируса.

«В этом году летняя оздоровительная кампания имеет колоссальные особенности, учитывая коронавирусную инфекцию, на которую мы не можем не обращать внимания, тем более при работе наших детских оздоровительных загородных лагерей. Поэтому в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора у нас существует стандарт. И в соответствии с ним все детские лагеря смогут принять только 50% от своей мощности. Например, в этом замечательном детском лагере „Осетр“, мощность которого 160 человек, могут в этом году принять в одной смене только 80 детей. Смены у нас только начались, поэтому до конца летних каникул мы сможем провести только две смены», — подчеркнула министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская.

Отдых с защитой от вируса

Директор оздоровительного лагеря «Осетр» Елена Авдеева обратила внимание, что работа в этом году идет по новым стандартам.

Четко соблюдаем правила. Например, посещение родителями своих детей в лагере «Осетр» запрещено. Категорически Елена Авдеева директор оздоровительного лагеря «Осетр».

«Кроме стандартных справок и документов, для наших юных отдыхающих требуется взятая за два дня до заезда у педиатра справка об отсутствии контактов с людьми с инфекционными заболеваниями, в том числе COVID-19. Или можно предоставить результаты анализов на антитела к коронавирусу», — отметила Авдеева.

К приезду ребят помещения и территорию лагеря привели в порядок. Сделали косметический ремонт, на всех дорожках и около здания столовой уложили плиточное покрытие. В корпусах появились новые кровати с ортопедическими матрасами, новое постельное белье и красивые шторы.

В «Осетре» отдохнут этим летом в общей сложности 160 детей. Это ребята из Зарайска, Москвы, Московской области. Как всегда, в лагере принимают детей из приемных семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Смены носят определенную тематическую направленность: первая смена «Правнуки Победы» имеет военно-патриотический характер, а вот вторая призвана развивать творческие способности отдыхающих здесь детей. Она так и называется — «Лабиринты талантов».

Министр соцразвития региона напомнила, что этим летом дети могут поехать отдыхать в лагерь только недалеко от места жительства.

Наши дети, несмотря на то, что были приобретены путевки за счет средств бюджета в Крым, в Краснодарский край, к сожалению, тоже не смогут туда поехать, а смогут отдыхать только на территории Московской области. На сегодняшний день заключение Роспотребнадзора у нас получили 48 таких загородных оздоровительных лагерей Ирина Фаевская министр соцразвития Подмосковья.

Всего на территории области в третью смену будут отдыхать приблизительно 8300 детей, сказала министр. В четвертую смену откроется чуть больше лагерей — на сегодня их заявлено 52.

«Учитывая эти обстоятельства, что количество детей может составлять только 50% мощности, то не все лагеря — они же у нас все различных форм собственности — 14 муниципальных, три государственных, есть очень много коммерческих, наверное, они приняли решение, что не очень интересно для них работать в таких условиях. Поэтому 48 лагерей работает в третью смену, 52 лагеря будут работать в четвертую смену», — сказала Ирина Фаевская.

В 2019 году более 436 тысяч детей из Подмосковья смогли отдохнуть в различных оздоровительных учреждениях, среди них почти 58 тысяч — это дети из неблагополучных семей и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На территории области работали 96 загородных организаций отдыха детей.