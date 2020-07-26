Вспышка коронавируса произошла в детском лагере под Астраханью

Сразу пять сотрудников детского лагеря заразились коронавирусом в Астраханской области. В итоге лагерь закрыли, а работников отправили в изолятор под наблюдение врачей.

«С сегодняшнего дня, 26 июля, детский лагерь „Астраханские зори“ приостановил свою работу в связи с выявлением у пяти сотрудников учреждения положительных результатов анализа на COVID-19», — привел ТАСС сообщение администрации губернатора региона.

В пресс-службе отметили, что всех инфицированных сотрудников разместили в изоляторе. Каких-либо проявлений заболевания у них не нашли. Детей и остальной персонал лагеря отправили на обследования в Приволжскую и Камызякскую больницу. Они будут наблюдаться у медиков по месту жительства.

«Работа лагеря „Астраханские зори“ возобновится после проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий», — заключили в администрации.

Согласно информации регионального Минздрава, в Астраханской области насчитывается 4437 случаев заболевания COVID-19. Вылечились уже 4375 пациентов, скончались — 43. По всей России за время пандемии зафиксировали 812 485 случаев заражения. Врачи выписали 600 250 человек. Скончались после инфицирования 13 269 пациентов.