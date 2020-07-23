Новые этапы снятия ограничений объявили в Подмосковье. Полный список

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление о новых этапах снятия ограничений в регионе. Так, с 24 июля предоставление услуг в зданиях госорганов возобновится в обычном объеме, а с 31 июля в ТЦ, вмещающих не более трех тысяч человек, заработают кинотеатры.

С 24 июля в Подмосковье, помимо возобновления обычной работы зданий госорганов, закончится действие стандартов в организациях, для которых предусмотрены методические рекомендации Роспотребнадзора.

С 31 июля в зданиях, которые вмещают не более трех тысяч человек и загруженных не более чем на 50%, разрешат проводить больше разных мероприятий:

— досуговые (игровые комнаты в ТРЦ);

— культурные (например театры);

— развлекательные (например кинотеатры);

— зрелищные;

— выставочные, просветительские;

— рекламные.

Также можно будет проводить физкультурные и спортивные мероприятия без ограничения максимальной вместимости места проведения.

С 1 августа в Подмосковье снова заработает проект «Активное долголетие», а водный транспорт заработает без ограничений. Снова станет возможна деятельность самостоятельных экскурсоводов. Будет разрешена образовательная деятельность (общее, профессиональное, высшее образование). Также в первый день августа смогут открыться букмекерские конторы.

С 1 сентября будет разрешено курение кальянов в ресторанах.

При этом в регионе сохранится ряд ранее введенных ограничений:

в самоизоляции останутся жители старше 65 лет и люди из групп риска;

сохранение гражданами социальной дистанции. Обязанность органов власти и организаций следить за выполнением этой нормы;

карантин для лиц, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией;

занятия спортом на свежем воздухе разрешены, но в группе должно быть не более пяти человек и все они должны держаться на расстоянии в пять метров друг от друга;

публичные мероприятия пока остаются под запретом, так же как и работа ночных клубов и дискотек;

масочный режим остается обязательным при посещении общественных мест.

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области складывается следующая. За минувшие сутки выявили 145 новых случаев. Всего в регионе зарегистрировали 62 318 случаев заражения. Из них выздоровели 44 411 человек. Скончались 1075 жителей.