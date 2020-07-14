Первую смену примут 15 лагерей в Московской области. Она стартует 15 июля

Источник фото: телеканал «360»

Как рассказала министр, в Подмосковье с 15 июля будут работать только 15 лагерей, а заключение Роспотребнадзора получили 56.

«Ориентировочно мы знаем, что если бы не было такой сложной эпидемиологической ситуации, потенциально готовы были бы работать на территории Московской области порядка 115 лагерей. Но, к сожалению, заключение Роспотребнадзора у нас есть только у 56, а работать будут (по крайней мере, в первую смену, с 15 июля) только 15 лагерей», — сообщила Ирина Фаевская.

Источник фото: телеканал «360»

Ирине Фаевской показали медицинский корпус в лагере имени 28 Героев Панфиловцев. Там круглосуточно будет работать врач. Есть специальные боксы со всеми удобствами и с отдельным выходом на улицу.

Все сотрудники лагерей сдали тесты на коронавирус. А детям, отдыхающим в лагере, нужно предоставить справку, подтверждающую отсутствие контактов с заболевшими.

«У детей должна быть справка об отсутствии контактов с заболевшими, в том числе ковидом, но требования о том, чтобы дети имели справку об отсутствии COVID-19, таких требований Роспотребнадзор не установил», — добавила министр соцразвития Подмосковья.

Источник фото: телеканал «360»

В самих отрядах должно быть не более 20 человек, но дети точно не заскучают, говорит культорг смены Вероника Кудряшова.

«Педагогический отряд подготовил внутриотрядные мероприятия, с нами будут работать тренеры по физической культуре, кружководы. И тема смены очень интересная: по легенде, пропал Шерлок Холмс, и его исчезновение связано с загадочным делом. Вот это дело и будем расследовать», — рассказала Вероника Кудряшова.

Стандарты едины как для этого лагеря под Волоколамском, так и для других в Подмосковье. Принимать детей учреждения начнут 15 июля, и отдыхающих будет меньше, чем обычно.