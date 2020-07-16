Более 100 детей из Подольска поехали отдыхать в детский лагерь

В Подольске 120 счастливчиков сегодня отправились в летний подмосковный лагерь. Перед отъездом сначала провели обязательный медосмотр прямо на месте сбора: померяли температуру, проверили на педикулез.

Источник фото: телеканал «360»

Из-за пандемии коронавируса к традиционной форме ноль семьдесят шесть в список обязательных документов добавилась справка о том, что ребенок не болен ковидом и не имел в последние две недели контактов с зараженными.

Обменная карта берется в школьном учреждении, которое посещает ребенок. Если нет возможности в школе, берется в поликлинике. Справка о СОVID-19 берется только в поликлинике Татьяна Божеткова медсестра ДЮАЦ «Мечта»

Источник фото: телеканал «360»

Новая инструкция, разработанная Роспотребнадзором, применяется буквально на каждом шагу. Есть даже список того, что можно брать с собой из вещей: теплые вещи, удобная обувь, средства гигиены и от комаров. Под запретом куда больше вещей — аудио-, видео-, компьютерная техника, фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, планшеты, компьютеры, дорогие телефоны, парфюмерию, ювелирные украшения и игральные карты.

Источник фото: телеканал «360»

В детских лагерях и раньше пристально следили за здоровьем детей. Теперь их ждут ежедневные проверки утром и вечером. Весь персонал тоже будет проходить термометрию каждый день. За семьдесят два часа до открытия смены сотрудники сдали тест на антитела к коронавирусу. Поэтому работать в масках и перчатках вожатым не придется. Но ограничительные меры все же есть. Отряды должны минимально пересекаться друг с другом. В них не двадцать пять, как раньше, а двенадцать человек.

«Все выходы и входы у нас тоже у всех разные. И проживание вообще детей, оно очень различается. Если раньше в комнатах проживало от 6 человек, то теперь это от 3-х человек и не более», — рассказывает вожатая ДЮАЦ «Мечта» Татьяна Клокова.

Источник фото: телеканал «360»

В столовой детей рассадят с соблюдением дистанции по требованиям Роспотребнадзора. Под запретом бассейн и массовые просмотры фильмов в кинозале. Но скучать все равно не придется. Программа насыщенная: квесты, интеллектуальные игры, спартакиады и многое другое.

У нас будет дискотека, мы планируем ее провести на улице. С использованием спецэффектов, лазерных установок, дым-машин. И сделать это так, чтобы дети не контактировали Дмитрий Журавлев старший воспитатель ДЮАЦ «Мечта»

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, весь персонал не покинет территорию в течение смены. Ежедневно они будут проводить уборки и дезинфекцию.

Всего в Подмосковье до конца июля откроется тридцать шесть организаций, где дети смогут отдохнуть. Так что шансы реальные, нужно только успеть купить путевку. Правда, выбирать лагерь стоит недалеко от места жительства, отправить ребенка на отдых можно только в своем регионе.