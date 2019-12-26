Подарить тепло и внимание каждому. Как поздравляют маленьких жителей Подмосковья

Осталось несколько дней до Нового года. Однако самые маленькие жители Подмосковья уже отмечают праздник: с декабря проходят всевозможные новогодние елки и акции. О самых интересных расскажет «360».

В декабре этого года в Подмосковье началась акция «Стань Дедом Морозом». С ее помощью можно исполнить мечту воспитанников детских домов. Дело в том, что ребята написали больше 400 писем, разложили их по ярким конвертам и повесили на елку. Чтобы исполнить заветную мечту, нужно забрать любое послание и отправить подарок по указанному адресу. А для самых занятых придумали электронную версию конверта.

«Стало уже доброй традицией, чтобы дети, которые воспитываются в детских домах, их у нас сейчас порядка 460 человек, каждый из них пишет письмо Деду Морозу. И каждое письмо, каждая мечта ребенка обязательно сбывается. И здесь я хочу поблагодарить всех коллег, которые помогают Деду Морозу и уделяют внимание детям», — рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, не обошлось в этом году без праздничных елок. В декабре уже прошло много представлений. Например, в концертном зале «Крокус Сити Холл». На губернаторскую елку пригласили мальчиков и девочек из детских домов, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья.

«Каждая семья, каждый родитель, каждая организация, в школе, на предприятиях, и мы в том числе делаем все для того, чтобы особое внимание в эту волшебную предновогоднюю пору уделить нашим детям. Мы организовали целый цикл представлений у нас, в Доме правительства, и в „Крокусе“ — в огромном зале на шесть тысяч человек, где поздравляли детей из самых разных уголков Московской области», — добавил Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

18 декабря в Доме правительства прошел праздник для 1,5 тысячи детей из малообеспеченных семей и призеров различных олимпиад, соревнований и конкурсов. Им вручили подарки и представили музыкальную сказку «Морозко».

«Подарки, мечты — все это очень важно в детском возрасте, особенно тогда, когда есть внимание родителей, внимание близких людей. И вот такие мероприятия мы считаем очень важными. Залы полные, у нас великолепные спектакли были для детей — и „Морозко“, и „Рождение Деда Мороза“», — подчеркнул Андрей Воробьев.

И это только начало праздников. 10 января в Подмосковье пройдет большая рождественская елка. Ребят ожидают представление, конкурсы и другие развлечения.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

«Больше мероприятий еще пройдет в период каникул, конечно, и в муниципальных образованиях, и в городах. Большая рождественская елка 10 числа у нас будет здесь, мы традиционно с владыкой (митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий — прим. ред.) будем ее открывать. Поэтому хочется дарить как можно больше внимания, радости и добра нашим детям, прежде всего детям», — сказал Андрей Воробьев.

Позаботились в Подмосковье не только о детях: взрослые в новогодние праздники тоже не останутся без развлечений. Например, в Истре пройдет масштабный фестиваль «Сказочное Рождество». Посетить его сможет любой желающий.