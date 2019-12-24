Новогодняя ярмарка, праздничные гуляния и гастрономический фестиваль. Сказочное Рождество придет в Истру

В новогодние праздники жители и гости Подмосковья смогут окунуться в атмосферу сказки и чудес, посетив рождественскую ярмарку в Истре. Масштабный фестиваль «Сказочное Рождество» станет одним из крупнейших и ярких мероприятий в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Погрузиться в рождественскую сказку можно будет уже с первого понедельника Нового года — с 6 января. На протяжении трех дней гостей сказочного новогоднего мероприятия ожидают традиционные гуляния с колядками, тематические шатры, интерактивные фотозоны и даже катания на импровизированной русской печке.

Кроме того, в рамках «Сказочного Рождества» состоится открытие выставки заслуженного художника России Валерия Архипова «Сказки Пушкина» в музейно-выставочном комплексе Новый Иерусалим. Знаменитые пушкинские герои сойдут с картин художника и оживут на ярмарочной площади.

Также свои двери откроет детский интерактивный центр «Экспонариум», а в Новоиерусалимском монастыре пройдет праздничная литургия.

Но не только праздничные гуляния ожидают гостей Ярмарки. Вдоволь нагулявшись, любой желающий сможет перекусить не в обычных кафе, а на гастрономическом фестивале «СЫР! ПИР! МИР!». Все гости «Сказочного Рождества» смогут попробовать продукцию более 40 подмосковных фермерских хозяйств.

Приятно провести время смогут и любители спокойного времяпрепровождения: неспешные прогулки по территории Новоиерусалимского монастыря никого не смогут оставить равнодушным.

Во все дни праздничных мероприятий в Истре для гостей праздничной ярмарки будут организованы бесплатные автобусные шаттлы.

«Сказочное Рождество» ждет своих гостей с 6 по 8 января по адресу: город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1 (музей «Новый Иерусалим»). Четыре уникальные экспозиции, шатры с сувенирами, гастрономический фестиваль и многое другое — здесь каждый сможет найти себе развлечение по вкусу и возрасту, а также с головой окунуться в волшебную атмосферу новогодних праздников.