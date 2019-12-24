Новогодняя ярмарка, праздничные гуляния и гастрономический фестиваль. Сказочное Рождество придет в Истру
Погрузиться в рождественскую сказку можно будет уже с первого понедельника Нового года — с 6 января. На протяжении трех дней гостей сказочного новогоднего мероприятия ожидают традиционные гуляния с колядками, тематические шатры, интерактивные фотозоны и даже катания на импровизированной русской печке.
Кроме того, в рамках «Сказочного Рождества» состоится открытие выставки заслуженного художника России Валерия Архипова «Сказки Пушкина» в музейно-выставочном комплексе Новый Иерусалим. Знаменитые пушкинские герои сойдут с картин художника и оживут на ярмарочной площади.
Также свои двери откроет детский интерактивный центр «Экспонариум», а в Новоиерусалимском монастыре пройдет праздничная литургия.
Но не только праздничные гуляния ожидают гостей Ярмарки. Вдоволь нагулявшись, любой желающий сможет перекусить не в обычных кафе, а на гастрономическом фестивале «СЫР! ПИР! МИР!». Все гости «Сказочного Рождества» смогут попробовать продукцию более 40 подмосковных фермерских хозяйств.
Приятно провести время смогут и любители спокойного времяпрепровождения: неспешные прогулки по территории Новоиерусалимского монастыря никого не смогут оставить равнодушным.
Во все дни праздничных мероприятий в Истре для гостей праздничной ярмарки будут организованы бесплатные автобусные шаттлы.
«Сказочное Рождество» ждет своих гостей с 6 по 8 января по адресу: город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1 (музей «Новый Иерусалим»). Четыре уникальные экспозиции, шатры с сувенирами, гастрономический фестиваль и многое другое — здесь каждый сможет найти себе развлечение по вкусу и возрасту, а также с головой окунуться в волшебную атмосферу новогодних праздников.