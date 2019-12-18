Новогодний карнавал, спектакль и подарки. Праздник для подмосковных детей устроили в Красногорске

Самые одаренные дети региона собрались в Доме правительства Подмосковья в Красногорске. Там прошла губернаторская новогодняя елка. Приглашения на нее получили 1,5 тысячи ребят со всей Московской области.

Те, кому достался заветный билет на елку, заслужили его своими достижениями за год. Кто-то добился успехов в спорте, кто-то — в творчестве. На грандиозный новогодний праздник пригласили также детей из малообеспеченных семей.

Источник фото: телеканал «360»

Перед тем, как отправиться на губернаторскую ёлку, Андрей Белов превращается из ребенка в медвежонка. Какой же карнавал без маски или костюма? Пару взмахов кисточкой, и зверь готов. Парень сразу вживается в образ. Маску медведя мальчик выбрал, потому что это самый сильный лесной обитатель. Сам Андрей занимается рукопашным боем. За полгода успел выиграть несколько соревнований в родном Краснознаменске. За успехи в спорте и получил билет на елку губернатора.

Перед представлением гостей развлекали аниматоры. Здесь и в настольный хоккей можно было сыграть, и собрать огромный конструктор, и устроить мышиные гонки. Для новогоднего настроения организовали даже метель.

Источник фото: телеканал «360»

«Новый год должен быть для всех без исключения детей освящен какой-то особой радостью, настроением. Мы постарались все это сделать. Сегодня мы их поздравляли, и я сказала — так как приглашены дети, достигшие особых успехов — что в следующем году тоже увижу их на представлении», — отметила Ирина Фаевская, министр социального развития Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Детей ждали спектакль — «История Деда Мороза и компании». После представления каждый ребенок получил сладкий подарок.