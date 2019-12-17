Исполнить мечту ребенка из детдома. В Подмосковье стартовала акция «Стань Дедом Морозом»

Исполнить мечту ребенка из детского дома может каждый. В Московской области началась акция «Стань Дедом Морозом».

Ребята написали 421 письмо. Они разложили их по ярким конвертам и повесили на елку вместе с губернатором области Андреем Воробьевым.

«У меня есть новогоднее желание, как и у каждого человека. Самое главное, чтобы все были здоровы, чаще улыбались и все самые смелые желания наши сбывались. Они сбываются тогда, когда мы улыбаемся и много работаем», — сказал Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев забрал себе сразу несколько конвертов, но какие желания будет исполнять, рассказывать не стал.

Исполнить заветную мечту ребят очень просто. Для этого нужно забрать с елки любой конверт и отправить подарок по указанному адресу. Также можно зайти на сайт usynovite.mosreg.ru и получить электронный конверт с желанием. Система ответит, что Дед Мороз найден. Все подарки будут ожидать ребят под елкой в новогоднюю ночь.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В Доме правительства Московской области будет работать площадка, где Дед Мороз и Снегурочка расскажут все об условиях акции и смогут принять подарки для детей.