Сладкие подарки и новогоднее шоу. Детей-инвалидов и воспитанников детдомов поздравили в Красногорске

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске прошла губернаторская елка. Пригласили на нее мальчиков и девочек из детских домов, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Собрались на новогоднем празднике около шести тысяч ребят. Им подарили сладкие подарки и показали представление «День рождения Деда Мороза».

«Каждый год мы встречаемся здесь в этом прекрасном, очень гостеприимном зале для того, чтобы собрать всех детей Подмосковья, чтобы встретить Новый год, чтобы пожелать друг другу здоровья, благополучия, чтобы самые смелые мечты у каждого из нас сбывались. Хочется пожелать вам, вашим родителям, воспитателям, чтобы все задуманное у вас обязательно получилось. С наступающим вас Новым годом», — поздравил ребят губернатор Андрей Воробьев.

Также на празднике вручили подарок Насте Новиковой из Дмитрова. Девочке подарили набор для игры в бочча — именно этим видом спорта она занимается.

Кстати, это не первая губернаторская елка в этом году. Праздник для подмосковных ребят прошел 18 декабря. Тогда в Доме правительства Московской области собрались 1,5 тысячи детей из малообеспеченных семей и призеры различных олимпиад, соревнований и конкурсов. Им вручили подарки и представили музыкальную сказку «Морозко».