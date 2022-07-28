facebook_pixel
    28 июля 2022, 08:52

    Андрей Воробьев напомнил, как онлайн узнать все о летних событиях в Подмосковье

    Александра Перепечаева, Анастасия Аброськина

    Этим летом Подмосковье предложит жителям и гостям много событий на любой вкус — от гастрономических до музыкальных фестивалей. Чтобы не пропустить их, губернатор Андрей Воробьев посоветовал следить за новостями на портале welcome.mosreg.ru.

    Андрей Воробьев напомнил, как онлайн узнать все о летних событиях в Подмосковье

    Андрей Воробьев отметил, что афишу обновляют регулярно. Например, одним из главных событий лета в Подмосковье традиционно станет фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре, где ожидают несколько сотен фермеров со всей России.

    «Фестиваль стал традиционным, Олег Сирота — идеолог. Мы поддержали в свое время и каждый год видим кратный рост. Мне пока сложно сказать, что будет в этом году. Хотя я рискну предположить, что он так же феерично пройдет и для тех, кто приедет туда покупать, и для фермеров, которые готовятся к тому, чтобы продать», — сказал губернатор.

    Также 30 июля в Чехове пройдет фестиваль «Гуляй-город», а в 20-х числах августа — «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских.

    «Мы видим, что огромное количество людей проводят не просто выходные, а отпуск в Подмосковье», — подчеркнул губернатор.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как обеспечат безопасность и комфорт отдыхающих в Подмосковье летом.