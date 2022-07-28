Андрей Воробьев напомнил, как онлайн узнать все о летних событиях в Подмосковье

Этим летом Подмосковье предложит жителям и гостям много событий на любой вкус — от гастрономических до музыкальных фестивалей. Чтобы не пропустить их, губернатор Андрей Воробьев посоветовал следить за новостями на портале welcome.mosreg.ru.

Андрей Воробьев отметил, что афишу обновляют регулярно. Например, одним из главных событий лета в Подмосковье традиционно станет фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Истре, где ожидают несколько сотен фермеров со всей России.

«Фестиваль стал традиционным, Олег Сирота — идеолог. Мы поддержали в свое время и каждый год видим кратный рост. Мне пока сложно сказать, что будет в этом году. Хотя я рискну предположить, что он так же феерично пройдет и для тех, кто приедет туда покупать, и для фермеров, которые готовятся к тому, чтобы продать», — сказал губернатор.

Также 30 июля в Чехове пройдет фестиваль «Гуляй-город», а в 20-х числах августа — «Джазовые сезоны» в Горках Ленинских.

«Мы видим, что огромное количество людей проводят не просто выходные, а отпуск в Подмосковье», — подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как обеспечат безопасность и комфорт отдыхающих в Подмосковье летом.