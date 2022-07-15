Гости фестиваля «Гуляй-город» в Чехове окунутся в атмосферу Руси XVI века

Масштабный исторический фестиваль состоится 30 июля в поселке Песоченка городского округа Чехов. Кулачный бой, ремесленные мастерские и древнерусские забавы ожидают гостей на площадке в 30 гектар.

Фестиваль посвящен 450-летию Молодинской битвы — одного из величайших сражений в истории России, не уступающего по своему значению выдающимся победам русского оружия, таким как Ледовое побоище, Куликовская или Полтавская битва.

«В этом многодневном кровопролитном сражении 20 тысяч русских воинов разбили 120-тысячное войско Крымского хана, который шёл захватить Москву, пока Царь Иван Грозный воевал в Ливонии. Впервые была применена военная новинка — „Гуляй-город“ — крепость на колёсах, перед которой была бессильна татарская конница. Великая Победа сделала Россию единственной наследницей территории бывшей Золотой Орды, главным государством Евразии», — подчеркнул историческую значимость Молодинской битвы председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль позволит гостям окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории и познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, черпающими вдохновение в вековой истории России. В программе запланировано проведение театрализованной военно-исторической реконструкции, национальные забавы, лекторий, торговые ряды и ярмарка. Самым зрелищным и массовым элементом станет кулачный бой, в котором сойдутся 500 на 500 человек. В завершении вечера гостей ждет большой фейерверк.

Застройка фестиваля занимает более 30 гектар — эта площадка легко сможет принять до 50 тысяч зрителей. Для детей предусмотрены исторические и современные аттракционы, мастер-классы, большой фудкорт и квест.

Вход на фестиваль свободный.