Жители и гости Подмосковья в летнее время особенно любят отдыхать на природе. Власти обеспечат людям комфортный и безопасный досуг. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Все, что касается лета, — это всегда вода, отдых на природе. Мы традиционно уделяем внимание и вопросам безопасности, и комфорту отдыхающих», — сказал Воробьев.

Он выразил надежду, что и в этом году Подмосковье порадует отдыхающих. Власти сделают все необходимое для этого.

По культурным событиям года у нас традиционно большие мероприятия в „Новом Иерусалиме“ в Истре. Будут музыкальные фестивали. Традиционно большой фермерский праздник „Сыр! Пир! Мир!“ тоже, надеюсь, пройдет еще на более высоком уровне Андрей Воробьев.

Он попросил отвечающих за этот фестиваль руководителей анонсировать его и добавил, что фермеры уже готовятся. Им нужно будет предоставить холодильники, чтобы они заранее смогли привезти продукцию. «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в августе.

Массовый спорт

«По всему, что касается массового спорта, я слышу хорошие отзывы. И то, что в Балашихе прошло, и в разных городах футбольные мероприятия очень позитивно воспринимаются нашими жителями. Хочу вас поблагодарить и, с другой стороны, прибавить темп в различных видах спорта. Стритбол, волейбол — все это очень популярно, востребовано сейчас. Прошу эту работу вести», — отметил губернатор.

Он рассказал, что в Подмосковье пройдет 40 масштабных уличных спортивных мероприятий и 1400 — муниципальных. В частности, состоятся футбольный турнир, велогонки.

Предлагайте свои инициативы — мы всегда рады тому, чему рады наши жители Андрей Воробьев.

На прошедших выходных в Подмосковье было очень жарко. Людям раздали более 30 тысяч бутылок воды в 44 парках региона. Это акция состоялась при сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По прогнозам синоптиков, самым жарким днем в московском регионе на этой неделе будет 27 июня. В частности, в Москве столбики термометров в понедельник поднимутся до +33 градусов. Со вторника температура воздуха начнет опускаться.