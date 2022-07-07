Подмосковный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» примет рекордное количество фермеров со всей России

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» состоится в Истре с 5 по 7 августа. В этом году он соберет более 300 фермеров со всей страны, а участниками конкурса «Лучший сыр России» станет рекордное количество людей — свыше 200 человек.

«Сыр! Пир! Мир!» — одно из главных гастрономических событий Подмосковья. Его цель — поддержать фермеров.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в этом году участники приедут со всей России.

«Посетить фестиваль может каждый совершенно бесплатно. Гости фестиваля смогут продегустировать и приобрести натуральные фермерские продукты, посетить концерт и принять участие в мастер-классах», — рассказала она.

Фермеры и ремесленники приедут более чем из 50 регионов России. Посетители попробуют сыры, мясо, молоко, вино, пиво, рыбу, мед.

Для гостей подготовят выставку сельхозтехники, концерт, фуд-корт, фотозоны и детские развлекательные программы.

Во второй день фестиваля состоится конкурс «Лучший сыр России», в котором посоревнуются более 200 сыроделов. Они сразятся в 13 номинациях, одна из которых — «Сыры массового потребления».

Представители жюри оценят более тысячи образцов, а рассказы о победителях войдут в книгу «Лучшие сыры России».

Заявку на участие в качестве жюри или конкурсанта можно подать на сайте до 15 июля. До фестиваля удастся добраться на бесплатном автобусе от станций электричек.

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