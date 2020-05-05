«Я была бы рада, если бы этого вируса не было». Интервью с врачом ГКБ в Бронницах

Это труд, это ответственность и это надежда. Без надежды тут все равно никак. Сколько бы знаний у вас не было, вы все равно должны верить в лучшее Дарья Мищенко специалист инфекционного отделения Бронницкой больницы

«Наверное, если врач верит, то и пациент поверит в какой-то положительный исход. Мы должны передавать эту энергию веры в пациента. Понятно, что они находятся в стрессе. Для них и так ситуация достаточно непростая. И тут еще люди в таких костюмах, как будто они пытаются отгородиться от пациентов. Понятно, что это совершенно не так», — делится Дарья.

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360: Из каких элементов состоит этот костюм?

ДМ: Вы когда начинаете одеваться, вы сначала надеваете на себя какую-то легкую одежду. Ну, хирургический костюм, как правило, который, естественно, тоже потом обрабатывается. Надевается первая пара перчаток, затем надевается сам костюм.

Далее надеваются бахилы на обувь, которые фиксируются поверх противочумного костюма. Завязываются достаточно плотно. Затем начинают надевать респиратор. Потом шапочку, очки. Все это слой на слой, друг на друга, чтобы стыки достаточно плотно соприкасались. Затем надевается капюшон костюма. Он полностью до конца застегивается, почти до подбородка. Затем это все для для большей какой-то укрепленности подклеивается еще, чтобы стыки закрыть. Вторые перчатки надеваются, ну и в принципе вы готовы.

360: После переквалификации что стало входить в ваши обязанности?

ДМ: Это больше терапевтический профиль. Если дерматовенерология — это более узкая специальность, то здесь нужно заниматься всем, это и хронические пациенты. Нужно заниматься их состоянием, соматическими осложнениями и лечить коронавирусную инфекцию. Все время что-то читать, все время рекомендации запоминать. Одно дело — в теории это знать, и совсем другое — на практике применять.

Ты изначально к этому готов. Потому что когда ты идешь в медицинский, становишься врачом, ты должен быть мобильным и быть готовым к тому, что ситуации могут быть абсолютно непредвиденными Дарья Мищенко специалист инфекционного отделения Бронницкой больницы

360: Более опытные специалисты, кто всегда работает в инфекционке, они как-то помогают?

ДМ: Мы у них консультируемся, то есть если случай какой-то тяжелый или пациент не отвечает на терапию или какие-то проблемы, которые оказались вне плана, то, безусловно, мы всегда консультируемся, всегда на связи.

360: Как вы думаете, этот опыт вам пригодится?

ДМ: Вы учитесь быстрому реагированию. Может быть, многие думают, что быстро реагировать должен там МЧС-служащий или реаниматолог-анестезиолог или только врач скорой помощи. Но, по идее, я считаю, что это должен уметь каждый врач. И вот сейчас такая возможность научить себя этому — не бояться, не теряться и быть всегда готовым к какой-то острой ситуации.

360: А вообще как строится эта коммуникация между врачом и пациентом в инфекционном отделении? Какие манипуляции выполняете? какие процедуры назначаете?

ДМ: Когда пациент поступает, он идет непосредственно через приемное отделение, которое занимается распределением, будет это реанимация, будет это обычная инфекция. Когда поднимают уже на этаж пациента, мы его встречаем — врач, который проводит беседу — полностью опрос, осмотр с ног до головы, собираем анамнез жизни, анамнез заболеваний. И в дальнейшем стараемся объяснить пациенту, что будет проводиться, то есть какие анализы он должен сдать, чтобы он был готов, что это будет контроль неоднократный, а несколько раз ему будут брать кровь, несколько раз его будут отправлять на КТ, на рентген, возможно, понадобится что-то еще.

360: А какие патологические, может быть, хронические заболевания могут повлиять на ход лечения?

ДМ: На ход лечения может повлиять все, что угодно. Как правило, это проблемы с сердечно-сосудистой системой и с дыхательной, то есть астма, гипертония.

360: Некоторые переживают коронавирус практически бессимптомно, а другие умирают от него. Почему такая разница колоссальная в тяжести заболевания?

ДМ: Отчасти это связано с хроническими заболеваниями, но только отчасти. Потому что, как правило, человек — это индивидуальный организм, и большая нагрузка идет на иммунитет. В зависимости от того, какой иммунитет у человека, так он может противостоять этой инфекции.

360: Это вообще реально — изобрести вакцину от коронавируса?

ДМ: Я считаю, что вакцину реально изобрести. Так же, как вакцинацию от гриппа, которая сейчас существует. Другой вопрос, что это не 100% защита. Каждый может прореагировать индивидуально на вакцину. Это всегда было, есть и будет. Нельзя создать универсальных лекарств, которые подойдут всем.

360: А сами вы как часто проходите медицинские осмотры, анализы как часто сдаете?

ДМ: Каждый врач проходит регулярный медицинский осмотр, а что касается коронавирусной инфекции, то когда мы приступаем к работе, нас тестируют и затем контроль идет почти еженедельно.

360: Дарья, мы видим по вашему интерьеру, что вы, как и многие врачи, живете в обсервации. Какие у вас условия?

ДМ: Может быть, для кого-то это станет неожиданностью, но у нас очень-очень прекрасно. Да, может быть, неожиданно для нас самих. Это отдельные номера, абсолютно удобные, с телевизором, с душевой комнатой в номере.

Здесь же непосредственно нас и кормят. Завтрак, обед, ужин привозят, по часам.

У кого-то книги с собой. То есть ты лежишь, читаешь, отдыхаешь. Телевизор также, все каналы. Послушать музыку. Пообщаться там даже с соседом по комнате, то есть ты не совсем прямо в изоляции Дарья Мищенко специалист инфекционного отделения Бронницкой больницы

360: Когда вот вы приняли это решение, что пойдете работать в инфекционное отделение, как близкие восприняли?

ДМ: Шоком это не было. Наверно, это был осознанный выбор, поэтому они переживали, говорили, точно ли ты готов, но приняли сразу.

360: Мы прекрасно видим по новостям и по интернету, как люди выходят и нарушают самоизоляцию. Ты видишь, как это может обернуться? И ты понимаешь, кроме того, что не ценят труд врачей, люди не боятся абсолютно.

ДМ: Я была бы рада, если бы это был бы какой-то заговор и вируса бы не было, но, к сожалению, все есть. Больных пациентов наших очень много. Не всегда кому-то получается помочь так, как хотелось бы, поэтому берегите себя и лучше предотвратить, лучше отсидеться дома, чем потом, когда будет поздно.

Дарья и еще тысячи врачей по области и стране не просто лечат коронавирус, они жертвуют собой, привычной жизнью, комфортом и дают людям главное — надежду. А для многих сейчас это — самое главное.