Карту распространения коронавируса по городским округам Подмосковья обновили

Мособлштаб продолжает обновлять карту распространения коронавируса по городским округам региона. Самое больше количество зараженных находится в ближайших к Москве муниципальных образованиях.

Источник фото: covid.mz.mosreg.ru

Лидерство продолжают удерживать Люберцы, где за сутки выявили 37 новых случаев. Общее количество зараженных в городском округе теперь составляет 709 человек. Максимальный рост новых случаев заражения за сутки показал городской округ Подольск: плюс 134 человека. По общему количеству муниципалитет занимает второе место — 555 человек.

Ни одного нового случая за сутки не выявлено в городских округах: Талдом (18 выявленных), Протвино (26), Пущино (четверо), Черноголовка (шестеро), Шаховская (25), Электрогорск (32), Дубна (14), Бронницы (14), Красноармейск (24), Лотошино (семь). В Звездном Городке один выявленный случай. Новых зараженных нет.

По данным на 1 мая, количество заболевших в Московской области 12 507 человек. Врачи смогли вылечить 458 человек. 109 случаев заражения закончилось летальным исходом.