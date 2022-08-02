Известные футболисты сыграют с дворовыми командами в Дмитрове 6 августа

Очередной матч проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове. Легенды футбола в восьмой раз сразятся с дворовыми командами. В этот раз на поле выйдут Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Евгений Алдонин, Василий Иванов и Дмитрий Хлестов.

Мероприятие пройдет на стадионе «Локомотив». Тренером звездной команды выступит Валерий Гладилин, а комментаторами станут спортивный журналист Олег Жлобов и телеведущий Виктор Гусев.

Гости соберутся на площадке в 10:00 — там будут работать интерактивные зоны. В 11:00 спортсмены проведут мастер-классы и мини-игры с воспитанниками местной футбольной школы. Гала-матч состоится в 12:00.

За лето матчи проекта посетили тысячи жителей. Самым масштабным стала игра в Балашихе — на трибунах собрались пять тысяч болельщиков. Самой результативной при этом стал мачт в Люберцах — там команды забили 15 мячей.

Организаторы напомнили, что у проекта появилась новая традиция — в составе команды звезд играет победитель розыгрыша «Беговой лиги Подмосковья». В этот раз им станет местный житель Дмитрий Сафин.

Проект «Выходи во двор» был создан по инициативе губернатора, чтобы популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди жителей региона.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.