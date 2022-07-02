Матч легенд футбола с жителями Балашихи посетило рекордное количество зрителей

Рекордные пять тысяч болельщиков пришли на стадион «Орион», чтобы увидеть игру легендарных футболистов с жителями городского округа Балашиха.

В рамках летней серии игр проекта «Выходи во двор» звезды отечественного футбола сыграли матч с местными жителями. Пресс-служба министерства спорта Подмосковья сообщила о том, что встреча установила рекорд по количеству болельщиков.

Матч стал пятым в серии и был невероятным по накалу. Игра окончилась со счетом — 2:2.

Перед матчем футболисты Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов и другие провели мастер-класс для учеников спортшколы.

После мастер-класса состоялся гала-матч. Перед выходом на поле Дмитрий Аленичев поделился прогнозом на предстоящую игру. Он был уверен, что победа будет за легендами.

«Эта работа отличается от того, что я делал на первом канале. Потому что там ты сидишь в кабине и не видишь лиц. То, как реагируют люди, не слишком ли ты много шутишь, нагнетаешь или, наоборот, нужно немного понагнетать. Здесь сразу все видишь по реакции публики», — рассказал о работе на матчах проекта «Выходи во двор» комментатор Виктор Гусев.

«Сейчас уже обсуждаем баскетбол. У нас летом еще кубок Овечкина, кубок Акинфеева, кубок Карякина по шахматам. Будем охватывать как можно больше видов спорта», — поделился планами министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров, который был капитаном команды жителей, поблагодарил всех участников и гостей матча.

«Спасибо всем, кто пришел на этот праздник, поддержал нас, принял участие. Самое главное, что на матче было большое количество детей», — отметил глава округ