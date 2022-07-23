Легенды футбола сыграли с дворовой командой в Люберцах

Звезды российского футбола сыграли с командой жителей Люберец. Игра проходила на стадионе Инженерно-технологического лицея. Посмотреть на матч пришли более 1,5 тысячи зрителей.

Встреча известных футболистов с дворовой командой стала уже седьмой по счету игрой летней серии проекта «Выходи во двор». Мачт оказался самым результативным за время проведения игр, так как болельщики увидели 15 голов. Победу со счетом 9:6 одержали именитые спортсмены.

В команду легенд вошли такие футболисты, как Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Евгений Алдонин и Александр Филимонов. Возглавил сборную Валерий Гладилин. Он отметил, что формат игры в жилом комплексе очень отличается от матчей на стадионе.

«Отличное решение провести матч легенд именно здесь. Хочу сказать огромное спасибо инициатору проекта „Выходи во двор“ — губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Проект просто потрясающий, с очень положительной энергетикой, дарящий счастье и радость как для детей, так и для наших легенд футбола», — подчеркнул Гладилин.

При этом в команде звездных футболистов впервые сыграл обычный житель области Александр Романов. Он получил эту возможность, одержав победу в розыгрыше «Беговой лиге Подмосковья» — проекта, где обычные тренировки можно обменивать на ценные поощрения.

«Футболом занимаюсь с восьми лет. Начинал, конечно же, во дворе, как и все дети. Спасибо огромное «Беговой лиге Подмосковья» за то, что предоставили мне возможность сыграть с легендами, с футболистами, за которых я болею с самого детства», — поделился впечатлениями Романов.

По традиции перед матчем именитые футболисты провели мастер-классы и мини-игры с юными воспитанниками местных футбольных секций. Прошедшие матчи звезд футбола посетили уже более 18 тысяч зрителей. Самой масштабной стала игра в Балашихе, где собралось более пяти тысяч болельщиков. Матч в Люберцах проводился при поддержке группы «Самолет».