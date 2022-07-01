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    01 июля 2022, 11:29

    Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Еще 34 спортивных объекта построят в Подмосковье за пять лет. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что это бассейны, футбольные поля с трибунами, крытые катки, физкультурные центры и стадионы.

    Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в Подмосковье | Изображение 1

    Вместе со строительством проходит капитальный ремонт. Как рассказал глава Подмосковья, для популяризации здорового образа жизни проводят много забегов, марафонов, дворовые хоккейные и футбольные матчи с легендами спорта.

    Наша задача в том, чтобы максимальное количество людей регулярно занимались спортом, но не только ради чемпионства, медалей, а ради удовольствия

    Андрей Воробьев.

    Еще одна задача — сделать так, чтобы инфраструктура стала более доступной. Для этого некоторые школьные стадионы становятся открытыми. Во внеурочное время они принимают жителей соседних микрорайонов.

    «Мы уже открыли 313 школьных стадионов в регионе, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов — спорт должен быть доступным — рядом с домом. По адекватной цене или вовсе бесплатным», — объяснил Воробьев.

    Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в Подмосковье | Изображение 2

    Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал, что всего в области насчитывается 11 973 спортивных сооружения.

    «В прошлом году было введено девять объектов капитального строительства и пять плоскостных площадок, на двух объектах проведен капитальный ремонт», — уточнил Абаренов.

    Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в Подмосковье | Изображение 3

    До конца 2024 года откроют 15 спортивных объектов. Среди них стадионы в Щелкове, Балашихе и Серпухове, ФОКи в Мытищах и Можайске, ФОК с катком в Орехово-Зуеве, футбольный манеж в Домодедове, бассейн в Химках, утбольное поле с трибунами в Мытищах.