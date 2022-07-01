Андрей Воробьев анонсировал строительство 34 спортивных объектов в Подмосковье

Еще 34 спортивных объекта построят в Подмосковье за пять лет. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что это бассейны, футбольные поля с трибунами, крытые катки, физкультурные центры и стадионы.

Вместе со строительством проходит капитальный ремонт. Как рассказал глава Подмосковья, для популяризации здорового образа жизни проводят много забегов, марафонов, дворовые хоккейные и футбольные матчи с легендами спорта.

Наша задача в том, чтобы максимальное количество людей регулярно занимались спортом, но не только ради чемпионства, медалей, а ради удовольствия Андрей Воробьев.

Еще одна задача — сделать так, чтобы инфраструктура стала более доступной. Для этого некоторые школьные стадионы становятся открытыми. Во внеурочное время они принимают жителей соседних микрорайонов.

«Мы уже открыли 313 школьных стадионов в регионе, чтобы эта инфраструктура не простаивала, а приносила пользу. Один из наших главных принципов — спорт должен быть доступным — рядом с домом. По адекватной цене или вовсе бесплатным», — объяснил Воробьев.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов рассказал, что всего в области насчитывается 11 973 спортивных сооружения.

«В прошлом году было введено девять объектов капитального строительства и пять плоскостных площадок, на двух объектах проведен капитальный ремонт», — уточнил Абаренов.

До конца 2024 года откроют 15 спортивных объектов. Среди них стадионы в Щелкове, Балашихе и Серпухове, ФОКи в Мытищах и Можайске, ФОК с катком в Орехово-Зуеве, футбольный манеж в Домодедове, бассейн в Химках, утбольное поле с трибунами в Мытищах.