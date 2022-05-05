Инвалидам Подмосковья напомнили о доступных мерах поддержки

Еще 430 миллионов рублей вложат в создание комфортной среды для инвалидов Подмосковья в 2022 году. Это отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он напомнил о доступных мерах поддержки в Международный день борьбы за права инвалидов.

В Подмосковье для людей с ограниченными возможностями здоровья действуют льготы и выплаты. Кроме того, инвалиды получают технические средства реабилитации.

В Подмосковье успешно функционирует система социальной поддержки людей с ограниченными возможностями Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что инвалидам доступно большое количество мер поддержки. Это бесплатные путевки в санатории, компенсация расходов на ЖКУ, ежемесячная выплата, пенсия, компенсация по ОСАГО.

В список мер поддержки входит и обеспечение техническими средствами реабилитации, жилыми помещениями, ежегодная компенсация расходов на собак-проводников, первоочередное предоставление земельных участков.

Также инвалидов обеспечивают специальными телефонными аппаратами, бытовыми приборами. И это не весь список мер поддержки.

В Московской области одного из родителей ребенка-инвалида освободили от транспортного налога.

Ранее стало известно, что уникальный центр для реабилитации молодых слепоглухих инвалидов начнет работать в Сергиевом Посаде. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что аналогов еще нет в России.