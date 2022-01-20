Еще 430 миллионов рублей выделили на развитие доступной среды для инвалидов Подмосковья

Еще почти 450 миллионов рублей выделили на развитие доступной среды для инвалидов Подмосковья в 2022 году. Это позволит улучшить инфраструктуру в школах, детских садах, домах культуры и спортивных центрах.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что повысят и удобство получения услуг.

Всего в этом году на развитие доступной среды выделили 430 миллионов рублей.

Нам важно, чтобы все жители Подмосковья чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы продолжаем совершенствование общественной среды Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Московской области создают комфортные маршруты для маломобильных жителей и делают транспорт удобнее.

Программа «Доступная среда» появилась в 2011 году. В то время инвалидам было доступно 17% из семи тысяч объектов, а будет 80%.