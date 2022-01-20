Еще 430 миллионов рублей выделили на развитие доступной среды для инвалидов Подмосковья
Еще почти 450 миллионов рублей выделили на развитие доступной среды для инвалидов Подмосковья в 2022 году. Это позволит улучшить инфраструктуру в школах, детских садах, домах культуры и спортивных центрах.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что повысят и удобство получения услуг.
Всего в этом году на развитие доступной среды выделили 430 миллионов рублей.
Нам важно, чтобы все жители Подмосковья чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы продолжаем совершенствование общественной среды
Она добавила, что в Московской области создают комфортные маршруты для маломобильных жителей и делают транспорт удобнее.
Программа «Доступная среда» появилась в 2011 году. В то время инвалидам было доступно 17% из семи тысяч объектов, а будет 80%.