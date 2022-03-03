Подмосковье освободило от транспортного налога семьи с детьми-инвалидами

Закон, освобождающий от транспортного налога одного из родителей или опекуна инвалида, приняли в Подмосковье. Это сделали на заседании Мособлдумы.

Закон приняли в третьем чтении. Льгота распространяется на транспортное средство мощностью не более 200 лошадиных сил.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов напомнил, что в Московской области уже действуют льготы на транспортный налог для инвалидов с детства и многодетных семей.

В этом году на улучшение доступной среды для инвалидов из Подмосковья выделили 430 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что уникальный центр реабилитации молодых слепоглухих инвалидов начнет работать в Сергиевом Посаде. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что аналогов еще нет в России.