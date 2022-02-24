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    24 февраля 2022, 16:52

    Путевка в жизнь. Уникальный центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде

    Центр для реабилитации слепоглухих появится в Сергиевом Посаде к концу 2023 года

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Современный центр реабилитации молодых слепоглухих инвалидов откроют в Сергиевом Посаде. Здесь они будут обучаться самостоятельной жизни после специнтерната, который находится поблизости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что аналогов еще нет в России.

    Путевка в жизнь. Уникальный центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде | Изображение 1

    Задача — помочь слепоглухим инвалидам социализироваться, поэтому условия максимально приблизят к городской среде.

    Здесь же воспитанники смогут получить будущую профессию. Это первое подобное учреждение в стране, и заниматься там также смогут жители других регионов.

    Путевка в жизнь. Уникальный центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде | Изображение 2

    «Сейчас это интернат от трех до 18 лет. Наша задача, чтобы все-таки, когда человеку исполнилось 18, тоже оказать поддержку, научить профессиям. Это дети с тяжелыми заболеваниями, и мы должны быть рядом», — сказал губернатор Подмосковья.

    В социально-реабилитационном центре смогут проживать до 100 человек. Для них построят три двухэтажных жилых корпуса и отдельную столовую.

    Путевка в жизнь. Уникальный центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде | Изображение 3

    На территории предусмотрят помещение лечебного профиля, учебно-производственные мастерские и спортивный блок с бассейном.

    «Нет сомнений в том, что мы справимся. Все строители здесь с необходимыми компетенциями, навыками. Хотел бы еще раз поблагодарить преподавателей за то, что такое дело делаете. Всю жизнь этому посвятили», — рассказал Андрей Воробьев.

    Те, кто посвятил жизнь детям

    Губернатор отметил директора дома-интерната в Сергиевом Посаде Галину Епифанову.

    Путевка в жизнь. Уникальный центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде | Изображение 4

    Вот Галина Константиновна — очень скромная женщина — всю свою жизнь посвятила этому. Таких аналогов, мне кажется, нет. Это идея и ее, и педагогов

    Андрей Воробьев.

    По словам губернатора, задача нового центра — полностью подготовить ребят уже старше 18 лет к полноценной взрослой жизни.

    «У них будет возможность самостоятельно выходить в город, общаться со своими друзьями, знакомыми — это очень важно. Это не закрытое, а открытое учреждение, которое поможет им социализироваться», — объяснила Галина Епифанова.

    Реабилитационный центр появится на Пограничной улице. Его планируют открыть в декабре 2023 года.

    Путевка в жизнь. Уникальный центр реабилитации слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде | Изображение 5

    Ранее стало известно, что физмат-лицей в Сергиевом Посаде достроят к сентябрю 2023 года.