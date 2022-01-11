Жители Подмосковья смогут онлайн подать заявки на бесплатные протезы и слуховые аппараты

Подачу заявок на бесплатные протезы и слуховые аппараты упростили в Подмосковье. Теперь не нужно идти в МФЦ — достаточно воспользоваться порталом госуслуг.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, услугу перевели в электронный вид.

Жителям нет необходимости идти в МФЦ, результат можно получить онлайн. Меры социальной поддержки применяются для улучшения качества жизни Надежда Куртяник.

Услуга доступна по ссылке. Ей смогут воспользоваться жители Подмосковья, у которых нет инвалидности, но есть потребность в протезах и иных аппаратах по рекомендации врача.

При этом необходимо предоставить справку, выданную врачом в Московской области. Доход на каждого представителя семьи не должен превышать 42 369 рублей. Это трехкратная величина прожиточного минимума в регионе.

Есть категории, на которые ограничения не распространяются. Это те, у кого право на такую помощь в рамках федерального закона «О ветеранах», и заявители, которые нуждаются в ней по медицинским показаниям.

Услугу предоставят за 10 рабочих дней. Результат направят в личный кабинет заявителя на портале госуслуг Подмосковья.