Гжельский фарфоровый завод из Раменского представили на выставке в Нижнем Новгороде | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 12:29 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Гжельский фарфоровый завод из Раменского представили на выставке в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Форум креативных территорий проходит в Нижнем Новгороде 11–12 октября. На нем прошла выставка, на которой представили Гжельский фарфоровый завод из села Речицы в Раменском округе Подмосковья.

Реклама

Гжельский завод — крупнейшее предприятие в стране по изготовлению фарфора с ручной росписью. На выставке работы оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На форуме также обсудили развитие творческих территорий, а также сохранение наследия народных промыслов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

0 0 0 0 0 0