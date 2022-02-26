Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собрали в Балашихе

Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собрали в пункте приема, расположенном в местном отделении партии «Единая Россия» в подмосковной Балашихе. В акции приняли участие жители, предприниматели и депутаты городского совета.

Источник фото: Евгений Дудин

Исполком партии (улица Парковая, 7) стал одним из первых в городе пунктов по сбору гуманитарной помощи. Принести сюда вещи и продукты можно в будни, с 10:00 до 18:00. Сотни коробок с водой, моющими средствами, стиральным порошком, средствами личной гигиены отправят из центрального пункта сбора в Ростовскую область.

Первую собранную гуманитарную помощь для беженцев из пункта в местном отделении «Единой России» отправили неделю назад.

«Мы собираем уже второй автомобиль для эвакуированных жителей Донбасса. Наши братья попали в трудную жизненную ситуацию, поэтому Балашиха объединилась, чтобы помочь тем, кто приехал на территорию России из республик ЛРН и ДНР», — отметил председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи решают все больше местных жителей. В этот раз к акции присоединились и неравнодушные предприниматели.

«Сейчас люди, приехавшие сюда, находятся в очень тяжелом положении. Когда нам дали клич помочь им, я решил откликнуться, узнал, что именно нужно, чего не хватает. Передал воду, чай, кофе и предметы личной гигиены», — рассказал член правления Союза промышленников и предпринимателей Балашихи Николай Скороход.

Помочь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР может каждый желающий. Для этого нужно ознакомиться с перечнем того, что необходимо нуждающимся. Найти список можно на сайте местного отделения партии и в пунктах приема гуманитарной помощи.

Всего при поддержке городской администрации в Балашихе работает четыре таких пункта. Помимо улицы Парковой, они расположены в Ледовом дворце «Арена Балашиха», на стадионе «Орион» в Железнодорожном (работают с 8:00 до 22:00 в будни, с 10:00 до 21:00 в выходные) и в городской Общественной палате (в будни с 11:00 до 18:00).

Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собирают также в Химках, Одинцове, Можайске и других городах Московской области.