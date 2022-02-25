Свыше 200 килограммов гуманитарной помощи собрали в Одинцове для беженцев из Донбасса

В Одинцове продолжили собирать гуманитарную помощь для беженцев Донбасса. Местные жители приносят вещи первой необходимости и для детей — игрушки, памперсы и пеленки.

Пост про сбор вещей некоторые увидели в Instagram и в тот же день поехали по магазинам — приобрести нужные товары.

«Игрушки, памперсы, пеленки, шампуни, пасты. Брали всякое такое. В основном рассчитанное на детей», — рассказала жительница Одинцова Юлия Демидова.

Волонтеры уже собрали более 200 килограммов продуктов и вещей для нуждающихся. Принимают не все подряд — новое и в целой упаковке.

«Есть запрос на памперсы для лежачих больных. Одеяла, подушки, личные вещи. Канцелярские товары, игрушки, пластиковая посуда — все должно быть новое. Люди вот приносят, закупают специально в магазинах», — пояснила руководитель Одинцовского ресурсного центра Анастасия Муринец.

Центр открыт с 10:00 до 18:00 на Можайском шоссе, 38. Все собранные товары передадут людям, которым сейчас особенно нужна помощь и поддержка.

Глава ФМБА Вероника Скворцова ранее подчеркнула, что поможет всем эвакуированным с территорий ДНР и ЛНР получить медицинскую помощь. Дети беженцев в скором времени пойдут в подмосковные школы — ситуацией занимается губернатор Московской области Андрей Воробьев.