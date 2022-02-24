Три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев развернули в Можайске

Три пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса организовали в Можайском городском округе. На это откликнулись и предприниматели, и простые жители. В основном приносят еду и бытовую химию.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев рассказал, что администрация открыла пункты сбора помощи в культурно-досуговом центре, партии «Единая Россия» и Дворце спорта «Багратион».

Хочется сказать большое спасибо всем. Наши жители и предприниматели откликнулись на это, люди приходят Денис Мордвинцев.

Можайские предприниматели выделяют 2,5 миллиона рублей на продукты для гуманитарной помощи.

«Когда люди уезжают со своего постоянного места, бросают дома и все, что у них есть, едут с маленьким чемоданчиком, представить это сложно, как это — приехать, и у тебя ничего нет. Это очень тяжело. В такой ситуации мы, конечно, всегда готовы помочь», — сказал Мордвинцев.

В Московской области объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев. Они разместились уже в нескольких городских округах.

Например, сейчас жители Донбасса осваиваются в Клину и обычную заботу называют раем.