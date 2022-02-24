Сбор гуманитарной помощи беженцам начался в четырех пунктах Балашихи

Четыре пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса развернули в Балашихе. Здесь собирают коробки с самым необходимым — едой или бытовой химией. В первый день привезли много книг и развивающих игр для детей.

Источник фото: Ранет Матказин

Волонтеры распределят вещи по сумкам, коробкам и доставят адресатам уже на следующий день.

Все вещи отправят беженцам. Их расселяют в Подмосковье — в пунктах временного размещения.

«На базе ресурсных центров Московской области, а их всего пять, открыли пункты сбора гуманитарной помощи. Один из них в Балашихе», — сообщила председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Источник фото: Евгений Дудин

Всего в городском округе четыре пункта сбора гуманитарной помощи:

• в отделении партии «Единая Россия» — улица Парковая, 7;

• в Ледовом дворце «Арена Балашиха» — улица Парковая, 2;

• на стадионе «Орион»;

• МАУФКиС «СШ «Керамик» — улица Пионерская, 1А.

Источник фото: Ранет Матказин

Пункты сбора работают в будни с 08:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 21:00.

Когда к людям постучалась в дом война и они убегали из своих домов, они брали все самое необходимое. Я думаю, что никто не думал об игрушках и развивающих книгах Елена Жарова.

По ее словам, жители Балашихи откликнулись и подумали в первую очередь о детях, поэтому собрали уже много помощи для них.

Источник фото: Евгений Дудин

«Я хотел бы встретить беженцев, поддержать их лично», — поделился волонтер Степан Горшков.

В Московской области объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев. Они разместились уже в нескольких городских округах.