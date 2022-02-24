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    24 февраля 2022, 18:49

    Сбор гуманитарной помощи беженцам начался в четырех пунктах Балашихи

    Анастасия Аброськина

    Четыре пункта сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса развернули в Балашихе. Здесь собирают коробки с самым необходимым — едой или бытовой химией. В первый день привезли много книг и развивающих игр для детей.

    Сбор гуманитарной помощи беженцам начался в четырех пунктах Балашихи | Изображение 1Источник фото: Ранет Матказин

    Волонтеры распределят вещи по сумкам, коробкам и доставят адресатам уже на следующий день.

    Все вещи отправят беженцам. Их расселяют в Подмосковье — в пунктах временного размещения.

    «На базе ресурсных центров Московской области, а их всего пять, открыли пункты сбора гуманитарной помощи. Один из них в Балашихе», — сообщила председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

    Сбор гуманитарной помощи беженцам начался в четырех пунктах Балашихи | Изображение 2Источник фото: Евгений Дудин

    Всего в городском округе четыре пункта сбора гуманитарной помощи:

    • в отделении партии «Единая Россия» — улица Парковая, 7;

    • в Ледовом дворце «Арена Балашиха» — улица Парковая, 2;

    • на стадионе «Орион»;

    • МАУФКиС «СШ «Керамик» — улица Пионерская, 1А.

    Сбор гуманитарной помощи беженцам начался в четырех пунктах Балашихи | Изображение 3Источник фото: Ранет Матказин

    Пункты сбора работают в будни с 08:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 21:00.

    Когда к людям постучалась в дом война и они убегали из своих домов, они брали все самое необходимое. Я думаю, что никто не думал об игрушках и развивающих книгах

    Елена Жарова.

    По ее словам, жители Балашихи откликнулись и подумали в первую очередь о детях, поэтому собрали уже много помощи для них.

    Сбор гуманитарной помощи беженцам начался в четырех пунктах Балашихи | Изображение 4Источник фото: Евгений Дудин

    «Я хотел бы встретить беженцев, поддержать их лично», — поделился волонтер Степан Горшков.

    В Московской области объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев. Они разместились уже в нескольких городских округах.