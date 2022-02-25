Гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса собрали в Химках

Пункт сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса открыли в баскетбольном центре в Химках. Там принимают помощь для жителей Донецкой и Луганской областей, которые на днях приехали в Подмосковье. Первые «гостинцы» принесли сотрудники местной администрации и предприниматели.

Груз лично проверил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. Он поблагодарил всех, кто принял участие в акции.

«Сейчас правительство страны, Московской области, администрация Химок, попросили оказать помощь братским людям из народных республик Донецка и Луганска — мы, безусловно, на это отозвались. Это, наверняка, немного, тепловые пушки и комплекты постельного белья, но если нужно будет больше, мы обязательно будем помогать», — сказал Волошин.

Наряду с вещами в грузовик загрузили и продукты питания. Такой запрос поступил из центра распределения беженцев.

«На каждой упаковке указано количество товара, который находится внутри. Мы видим здесь покрывала, 50 штук. Это для удобства последующей раздачи: взяли упаковку и определились, сразу понятно, какое количество, будет удобно это раздавать на местах», — рассказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Всего в округе открыты два пункта по сбору вещей первой необходимости. Принимать вещи и продукты в ближайшие дни начнут и от жителей округа.На призыв о помощи откликнулись все крупные коммерсанты округа, одна из компаний взялась отвечать за логистику.

Сбор помощи беженцам в Химках продолжится. Принять участие могут все жители округа, которые готовы оказать поддержку людям, попавшим в непростую ситуацию.