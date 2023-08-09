Важное 09 августа 2023, 17:05 Губернатор Воробьев рассказал о спасенных из-под завалов жителях после взрыва в Сергиевом Посаде

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Трех человек извлекли из-под завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Продолжаются поиски — там еще могут оставаться люди. Работают 160 спасателей, медицинскую помощь оказывают 56 пострадавшим.

Разбор завалов продлится минимум 12 часов. У людей, найденных под плитами, тяжелое состояние. Их экстренно госпитализируют.

Спасателям понадобится около 12 часов, чтобы разобрать завалы. Там еще могут оставаться люди, троих уже извлекли — их состояние врачи оценивают как тяжелое. Андрей Воробьев

К работе подключились все силовые ведомства — они выясняют точные причины взрыва на складе пиротехники. Он принадлежит частной компании и находится вблизи Загорского завода.

«За медицинской помощью обратились 56 человек, 30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации», — сообщил Андрей Воробьев.

Еще 26 человек поступили в травмпункт. Принимают и обращения жителей, у которых пострадало имущество.

«Мы получили около 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят их все. Еще четыре человека сообщили о поврежденных автомобилях», — рассказал Воробьев.

Ударной волной частично задело школы № 19 и № 21, спортивный центр «Луч» и магазин.

Всем людям обязательно поможем — нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, поручения дал. Андрей Воробьев

Взрыв произошел на складе пиротехники Загорского завода утром 9 августа.

Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи.