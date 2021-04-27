Газовое оборудование проверили в 20 тысячах частных домов Подмосковья за 2 недели

«Мособлгаз» проводит обследование оборудования в частном секторе Московской области. За 2 недели специалисты предприятия обошли 20 тысяч домов региона, сообщили в пресс-службе организации.

Такие проверки «Мособлгаз» проводит для обеспечения безопасности жителей. Напомним, что неисправные газовые приборы, а также ненадлежащее обслуживание оборудования приводят к несчастным случаям.

Чтобы обслуживать газовое оборудование правильно, необходимо иметь договор со специализированной организацией. Заключить договор на техобслуживание с «Мособлгазом» удобнее всего через личный кабинет клиента на сайте организации.

Средние сроки эксплуатации газового котла, колонки или плиты составляют 10-12 лет. Точный срок для каждого прибора можно посмотреть в паспорте производителя.

20 апреля взрыв газа произошел в селе Нижегородской области в трехэтажном кирпичном доме. В его результате погиб ребенок и пострадали несколько человек. Возбуждено уголовное дело.