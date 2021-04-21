Систему обеспечения безопасности в домах с газом создадут в Подмосковье

В Подмосковье продолжают выстраивать систему обеспечения безопасности жителей домов с газовым оборудованием. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Московской области.

Обеспечением безопасности жителей Подмосковья при эксплуатации газового оборудования занимаются органы региональной власти и местного самоуправления. Они выстраивают целю систему.

Так, каждый собственник должен заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание. Жителям региона советуют предоставить право заключать договор своей управляющей компании. Тогда заниматься всем домом будет одна организация.

Провести общие собрания собственников по этому вопросу в срок до 30 мая поручил губернатор Андрей Воробьев.

«В Московской области газифицировано три четверти многоквартирных домов. Каждый их житель должен быть в безопасности, а ее может обеспечить только надежная и эффективная спецорганизация, которая обладает полной информацией о состоянии газового хозяйства всего дома в целом. Кроме того, делегируя право заключения договора своей УК, жители экономят достаточное количество времени. А это сейчас очень ценный ресурс», — отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Для контроля организаций в регионе проводят мониторинги. Ими занимаются органы местного самоуправления Подмосковья. Они ищут самые выгодные предложения для жителей каждого городского округа. Специалисты сравнивают цены на услуги, доступность офисов, число выявленных нарушений в работе, а также число обученных и аттестованных сотрудников. Результаты размещаются в СМИ и на официальных сайтах ОМСУ.

В апреле этого года на портале «Добродел» и в системе Единой диспетчерской службы Московской области появились два новых сервиса: по заключению договоров на обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах, а также по подаче заявок на установку газоанализаторов в них. Это облегчило прохождение всех необходимых процедур.

С начала года Мособлгаз провел техническое обслуживание газового оборудования в 50 тысячах подмосковных домов. Эта процедура проводится не реже одного раза в год в зависимости от паспорта производителя.

Чтобы заключить договор с Мособлгазом, можно оставить заявку на сайте или в районной эксплуатационной службе предприятия. Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара.

Дополнительно обезопасить дом можно с помощью датчика контроля загазованности. Заказать услугу в Мособлгазе можно онлайн.