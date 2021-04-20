Двух сотрудников эксплуатационной службы задержали после взрыва газа под Нижним Новгородом

В Нижегородской области задержали двух сотрудников эксплуатационной газовой службы. Это связано с расследованием дела о взрыве газа в жилом доме в селе Маргуша. Информация появилась на официальном сайте СК по региону.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Пока решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. В ведомстве уточнили, что 19 апреля 2021 вечером в трехэтажном доме, расположенном в селе Маргуша, произошло разрушение конструкций. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей.

После осмотра места происшествия было установлено, что погиб трехмесячный ребенок. Также пострадали два маленьких ребенка и трое взрослых. Все они сейчас находятся в больнице.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека».