«Мособлгаз» высадил клумбы и деревья на общеобластном субботнике

Более двух тысяч работников «Мособлгаза» присоединились к общеобластному субботнику «Весна — время перемен». Газовики из Московской области приступили к уборке 19 апреля, она продолжилась и 24-го числа.

Сотрудники 10 центральных офисов и 58 районных эксплуатационных служб привели в порядок после зимы территорию газового хозяйства предприятия. Также они покрасили объекты.

«Мособлгаз» всегда поддерживает весенние субботники. В 2021 году газовики очистили более 150 гектаров земли от мусора и листвы, благоустроили территорию, высадили клумбы и деревья.

Кроме того, по традиции работники предприятия провели субботник более чем на 150 подмосковных мемориалах воинской славы.

Источник фото: телеканал «360»

Общеобластной субботник проводится в Московской области каждый год. В нем участвуют сотрудники министерств и ведомств региона, органы местного самоуправления, представители управляющих организаций жилищного фонда, крупные организации, волонтеры и местные жители.