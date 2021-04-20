Взрыв газа в Нижегородской области. Главное

В селе Маргуша в 90 километрах к югу от Нижнего Новгорода прогремел взрыв в трехэтажном кирпичном доме. Часть здания обрушилась. Начавшийся затем пожар распространился на огромной площади. Погиб младенец. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Взрыв произошел около 20:40 (местное время совпадает с московским) 19 апреля. Звонок о ЧП поступил в 20:43, сообщили спасатели.

Дом совсем новый, его построили в 2015 году. В здании 27 квартир, в которых проживает 31 человек. Взрыв прогремел на последнем этаже в центральной части здания. Обрушились как минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах.

После взрыва загорелась кровля и квартиры на третьем этаже. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров.

Источник фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка газа. Под завалами погиб ребенок 2021 года рождения. Еще одну девочку возрастом 2,5 месяца вытащили из-под обломков живой. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Всего, как сообщили власти региона, пострадали восемь человек, включая четырех детей.

«Четверых детей доставили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ, все из одной семьи, девочку 2,5 месяца вытащили из-под завала. Ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины, ушиб грудной клетки. Со всеми занимаются врачи», — рассказали ТАСС в Минздраве региона.

Глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что один пострадавший получил ожог лица, а также черепно-мозговую травму, еще одного госпитализировали с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса. Третий пострадавший, у которого предварительно также зафиксировали перелом позвоночника, госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ.

В областном главке МЧС рассказали, что в больнице остаются шесть человек, двоих отпустили домой.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, судьба всех жильцов дома установлена. Спасатели продолжают разбор завалов.

Источник фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Жителям разрушенного дома предложили переночевать в пункте временного размещения, который оборудовали в школе в поселке Дальнее Константиново. Однако все остановились у своих родственников.

Власти региона пообещали выплатить пострадавшим от 10 до 100 тысяч рублей. Родственникам погибших — 200 тысяч, сообщила пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

Управление СК по Нижегородской области завело уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Свою проверку проводит прокуратура.