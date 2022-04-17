Газманов, Лепс и Майданов выступают на концерте в поддержку ВС РФ в Наро-Фоминске. Трансляция

Благотворительный концерт в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации, и их семей проходит в Наро-Фоминске. На сцену центрального ДК «Звезда» выйдут Григорий Лепс, Денис Майданов и Олег Газманов. Перед началом концерта к зрителям обратился глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ. Он приветствовал всех, кто присоединился к этой патриотической акции, которую сегодня проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Подмосковья. Шамнэ зачитал обращение губернатора, в котором Воробьев напомнил о том, что среди военных, которые участвуют в спецоперации, есть бойцы Кантемировской и Таманской дивизии Наро-Фоминска. Их ждут домой и очень ими гордятся. Отдельные слова поддержки он выразил семьям военным, попросив помнить о том, что им всегда готовы подставить плечо.

«Мы все переживаем за ребят, гордимся ими. Я уверен, что победа будет за нами. Я от своего имени и от имени жителей городского округа хочу поддержать семьи наши военных, мы всегда рядом с вами, мы гордимся вашими родными и нашими товарищами, ждем их скорее домой с победой по завершению спецоперации», — добавил Шамнэ.

Идея проведения благотворительных концертов родилась во время одного из совещаний с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Николай Басков, подключившись по видеосвязи, выразил желание выступить с серией бесплатных концертов для тех, кому сейчас нужна поддержка. Через полторы недели Басков и Полина Гагарина провели концерт в Кубинке для беженцев. К ним присоединился заслуженный артист РФ Денис Майданов.

Девятого апреля в Гарнизонном доме офицеров Балашихи прошел уже третий по счету благотворительный концерт. Он собрал порядка 500 зрителей.

«Этот концерт очень важен для всех родных и близких тех мужчин, которые помогают нашей стране. Для жен, детей, конечно же, вера в лучшее — самое важное. Очень приятно, что нас в тылу поддерживают сегодня такие прекрасные артисты», — поделилась после супруга одного из военнослужащих Арина.

Третьего апреля благотворительный концерт Дениса Майданова и Николая Баскова прошел в Кубинке. На него пришли семьи военнослужащих спецназа ВДВ, многие из которых сейчас участвуют в спецоперации.

В марте благотворительный концерт для беженцев из ДНР и ЛНР прошел в Доме правительства Подмосковья.