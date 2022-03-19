«Вы нам небезразличны». Басков обратился к беженцам из Донбасса на концерте в Подмосковье

Прибывшие в Подмосковье беженцы из Донецкой и Луганской народных республик пришли на благотворительный концерт Николая Баскова и Полины Гагариной в Доме правительства Московской области.

Вышедший на сцену Басков выступил с обращением к зрителям. Он заявил, что прекрасно понимает всех их, потому что долгое время он находился на связи с друзьями, живущими в Донецке и Луганске.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы вас любим, что вы наши, что вы нам небезразличны. Для меня сегодняшняя встреча с вами — это самые главные слова поддержки, любви», — заявил певец.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Николай Басков стал инициатором этого концерта и пригласил выступить с собой Полину Гагарину.

«Наша встреча проходит благодаря человеку, который очень неравнодушен. Таких людей в наших странах миллионы и миллионы», — подчеркнул он.

Андрей Воробьев добавил, что власти Подмосковья поставили перед собой задачу сделать все, чтобы приехавшие из Донбасса люди почувствовали теплоту и заботу в это тяжелое время.