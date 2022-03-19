«Дать частичку радости вашим сердцам». Воробьев приветствовал беженцев на концерте в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал беженцев из ДНР и ЛНР на концерте Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев в Доме правительства Московский области. Он обратил внимание, что организация концерта была инициативой Николая Баскова, как неравнодушного к бедам беженцев человека.

Он отметил, что большинство из сидящих в зале приехали в Подмосковье по вынужденным обстоятельствам и задача жителей и властей региона была в том, чтобы беженцы почувствовали теплоту и заботу, чтобы то тяжелое время, которое они переживали и переживают сейчас, все же прошло.

«Хочу с большим удовольствием поприветствовать всех в этом зале. Наша встреча проходит благодаря человеку, который очень неравнодушен. Таких людей в наших странах миллионы и миллионы. Николай Басков, с которым мы общались в последнее время, он выступил инициатором и пригласил Полину Гагарину, чтобы поддержать, чтобы дать частичку радости вашим сердцам, детям — всем, кто вас окружает», — сказал губернатор.