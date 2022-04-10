«Очень важно для нас». Зрители поделились впечатлениями от благотворительного концерта Баскова и Гагариной в Подмосковье
Около 500 зрителей посетили благотворительный концерт артистов Баскова и Гагариной в Балашихе в поддержку военных РФ
Третий благотворительный концерт в поддержку семей военнослужащих РФ в Гарнизонном доме офицеров Балашихи собрал порядка 500 зрителей. Об этом сообщило управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Концерт состоялся 9 апреля в рамках проекта, поддержанного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Перед собравшимися выступили российские артисты Николай Басков и Полина Гагарина. После мероприятия гости выразили признательность организаторам.
«Этот концерт очень важен для всех родных и близких тех мужчин, которые помогают нашей стране. Для жен, детей, конечно же, вера в лучшее — самое важное. Очень приятно, что нас в тылу поддерживают сегодня такие прекрасные артисты», — поделилась супруга одного из военнослужащих Арина.
Николай Басков также поблагодарил губернатора Андрея Воробьева за поддержку важной инициативы и признался, что пел «не только для тех, кто находится в этой дивизии, на Украине, выполняя спецоперацию, но и для своего отца, который также был настоящим военным».
«Я вижу, людям очень приятно, что мы не безучастны. Это прекрасно, что мы даем такие концерты, дарим людям радость, поддержку своим творчеством. Я очень благодарен коллегам, которые также принимают в этом участие», — добавил Басков.
Полина Гагарина призналась, что для нее стало большой честью выступать перед такой публикой.
«Спасибо огромное за ваше мужество, за величие вашей души. Вы делаете невероятное, и вся страна вам очень благодарна. Вы настоящие герои», — произнесла артистка.
Мероприятие устроили для членов семей военнослужащих Отдельной орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменной дивизии (соединение Войск нацгвардии России, которые охраняют порядок в Москве и Московской области). В первых рядах расположились военнослужащие, которые вернулись и проходят лечение в главном клиническом госпитале Росгвардии.
Гостей поприветствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.
Брынцалов передал приветствие, добрые пожелания и благодарность семьям военных от губернатора Воробьева.
«Я хочу передать <…> слова благодарности прежде всего тем, кто сидит в первых рядах. <…> Слова благодарности семьям военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной операции, и семьям погибших. Вечная память героям, мы никогда их не забудем. Очень важно, чтобы в эти дни была вера в то, что мы победим. Вера творит чудеса», — подчеркнул председатель Мособлдумы.
Сергей Юров присоединился к благодарностям и пожелал раненым скорейшего выздоровления и возвращения к «нормальной, мирной жизни». Командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов предложил почтить павших боевых товарищей минутой молчания.
На концерте прозвучали популярные и любимые многими композиции. Николай Басков исполнил «Все цветы», «Шарманку», а Полина Гагарина — «Кукушку» и «Колыбельную».
Идея проведения благотворительных концертов родилась во время одного из совещаний с губернатором Подмосковья. Николай Басков, подключившись по видеосвязи, выразил желание выступить с серией бесплатных концертов «для тех, кому сейчас нужна поддержка». Через полторы недели Басков и Гагарина провели концерт в Кубинке для беженцев. К ним присоединился заслуженный артист РФ Денис Майданов.