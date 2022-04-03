Концерт в поддержку семей российских военных проходит в Кубинке. Трансляция

Благотворительный концерт Дениса Майданова и Николая Баскова проходит сегодня в Кубинке. Его посетят семьи военнослужащих спецназа ВДВ, многие из которых сейчас участвуют в спецоперации. «360» ведет прямую трансляцию концерта.

«Добрый день, дорогие друзья, уважаемые офицеры. Рад вас всех видеть и приветствовать в этом зале. Рад приветствовать семьи военнослужащих, которые прямо сейчас исполняют свой воинский и патриотический долг на территории Донбасса. Прежде чем мы откроем наш концерт, я прошу почтить минутой молчания всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу родину во время специальной операции на Украине», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Он также выразил благодарность артистам, которые откликнулись на призыв губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и организовали этот концерт в поддержку военнослужащих и их семей.

«Понимаю, как на душе неспокойно, тревожно, волнительно, когда любимые мужья, сыновья, братья находятся в горячей точке. Несмотря на непростое, сложное время, жизнь продолжается. От вашего настроя, от вашей стойкости здесь, в тылу зависит боевой настрой там, на передовой, на фронте», — добавил Иванов.

Глава Одинцова отметил, что сегодня перед зрителями выступят Николай Басков и Денис Майданов.

«Мы, как и вся страна, как и все Подмосковье, гордимся вашими ребятами, теми, для кого патриотизм не пустой звук, мы ждем из с победой», — подчеркнул он.

Первым на сцену вышел заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов.

Мероприятие организовали при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Первый благотворительный концерт для беженцев из ДНР и ЛНР прошел 19 марта в Доме правительства Подмосковья.