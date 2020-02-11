Наука на службе истории. Физики из Дубны помогли узнать о преступлениях XVI века

Группа физиков Объединенного института ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ) помогает решать археологам исторические загадки. Им даже удалось раскрыть несколько преступлений.

Источник фото: телеканал «360»

Нейтроны раскрывают преступления XVI века. Группа ученых Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ уже подтвердила, что первую жену Ивана Грозного, царицу Анастасию Романовну, убили. В кончиках ее волос обнаружили запредельное количество ртути. Доказано: это яд, а не остатки средневековой косметики.

Источник фото: телеканал «360»

«Около 50 миллиграммов на килограмм содержание ртути в ее волосах», — заявил Андрей Дмитриев, начальник группы активационного анализа установки ИРЕН ЛНФ ОИЯИ.

Сейчас физики приступают к следующему этапу исследования: проверят все 43 сантиметра косы царицы. Ученые узнают, отравили Анастасию большой дозой яда, или давали ей небольшие порции на протяжении многих месяцев.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы, исследуя различные фрагменты косы, готовы будем сообщить археологам данные о том, что творилось с Анастасией Романовной на протяжении последних 42-43 месяцев ее жизни», — отметил Андрей Дмитриев.

Для решения этой и других исторических загадок в ОИЯИ сформирована специальная группа активационного анализа. Ее руководитель Андрей Дмитриев говорит, что историки давно вооружились методами точных наук. Так, радиоуглеродный анализ определяет возраст исторических артефактов. А здесь, в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, ученые могут заглянуть внутрь предмета и узнать его состав.

Для этого надо измельчить и высушить образец. Благо, можно обойтись без вандализма. Для работ требуется немного — буквально крошки.

Источник фото: телеканал «360»

«Все объекты исторические часто реставрируют, и вот как раз в процессе реставрации остаются очень маленькие кусочки, которые мы потом и можем использовать для анализа», — рассказала Инга Зиньковская, начальник сектора нейтронного активационного анализа ЛНФ ОИЯИ.

Главную работу сделает реактор ИБР-2 — уникальный исследовательский реактор на быстрых нейтронах и РЕГАТА — одна из лучших установок мира по нейтронному активационному анализу. Инга Зиньковская отметила, что сейчас все чаще к физикам обращаются с археологическими загадками.

Источник фото: телеканал «360»

«Информация, которую мы можем дать, для историков бесценна. Интересуют не макроэлементы, которые легко определить и другими методами, интересуют микроэлементы, которые присутствуют в предмете в очень маленьких количествах», — сказала она.

Элементный состав может рассказать о миграции народов. И даже ответить на вопрос — подделка перед учеными или оригинал.

Так, на исследование передали серебряные дирхемы. Задача — исследовать и вернуть в том же виде. Но с ответами: откуда эти монеты, какая чеканка, информация о составе.

Источник фото: телеканал «360»

Реактор ИБР-2 справится в этой задачей примерно за шесть часов. Очередь на эту установку расписана до лета, причем 70% заказчиков — историки и археологи с кувшинами, амфорами, монетами.

В ОИЯИ уверены, что спрос на эти услуги среди историков будет только расти. С каждым новым открытием клиентов у лаборатории становится все больше.