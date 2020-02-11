Наука на службе истории. Физики из Дубны помогли узнать о преступлениях XVI века
Нейтроны раскрывают преступления XVI века. Группа ученых Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ уже подтвердила, что первую жену Ивана Грозного, царицу Анастасию Романовну, убили. В кончиках ее волос обнаружили запредельное количество ртути. Доказано: это яд, а не остатки средневековой косметики.
«Около 50 миллиграммов на килограмм содержание ртути в ее волосах», — заявил Андрей Дмитриев, начальник группы активационного анализа установки ИРЕН ЛНФ ОИЯИ.
Сейчас физики приступают к следующему этапу исследования: проверят все 43 сантиметра косы царицы. Ученые узнают, отравили Анастасию большой дозой яда, или давали ей небольшие порции на протяжении многих месяцев.
«Мы, исследуя различные фрагменты косы, готовы будем сообщить археологам данные о том, что творилось с Анастасией Романовной на протяжении последних 42-43 месяцев ее жизни», — отметил Андрей Дмитриев.
Для решения этой и других исторических загадок в ОИЯИ сформирована специальная группа активационного анализа. Ее руководитель Андрей Дмитриев говорит, что историки давно вооружились методами точных наук. Так, радиоуглеродный анализ определяет возраст исторических артефактов. А здесь, в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, ученые могут заглянуть внутрь предмета и узнать его состав.
Для этого надо измельчить и высушить образец. Благо, можно обойтись без вандализма. Для работ требуется немного — буквально крошки.
«Все объекты исторические часто реставрируют, и вот как раз в процессе реставрации остаются очень маленькие кусочки, которые мы потом и можем использовать для анализа», — рассказала Инга Зиньковская, начальник сектора нейтронного активационного анализа ЛНФ ОИЯИ.
Главную работу сделает реактор ИБР-2 — уникальный исследовательский реактор на быстрых нейтронах и РЕГАТА — одна из лучших установок мира по нейтронному активационному анализу. Инга Зиньковская отметила, что сейчас все чаще к физикам обращаются с археологическими загадками.
«Информация, которую мы можем дать, для историков бесценна. Интересуют не макроэлементы, которые легко определить и другими методами, интересуют микроэлементы, которые присутствуют в предмете в очень маленьких количествах», — сказала она.
Элементный состав может рассказать о миграции народов. И даже ответить на вопрос — подделка перед учеными или оригинал.
Так, на исследование передали серебряные дирхемы. Задача — исследовать и вернуть в том же виде. Но с ответами: откуда эти монеты, какая чеканка, информация о составе.
Реактор ИБР-2 справится в этой задачей примерно за шесть часов. Очередь на эту установку расписана до лета, причем 70% заказчиков — историки и археологи с кувшинами, амфорами, монетами.
В ОИЯИ уверены, что спрос на эти услуги среди историков будет только расти. С каждым новым открытием клиентов у лаборатории становится все больше.