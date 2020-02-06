Воссоздать рождение Вселенной. В Дубне построили свой коллайдер — он заработает в 2022 году
Два года назад сотрудники Объединенного института ядерных исследований рассказали «360» об истории строительства коллайдера NICA и том, как он поможет раскрыть тайны появления Вселенной. Вот их история.
Научная Ника
В 2016 году президент России Владимир Путин включил коллайдер NIСA в список научных мегапроектов. Название ускорителя выбрали в 2008 году в честь греческой богини победы Ники. Разработка проекта началась в 2005–2006 годах, а строительство — в 2013-м. Как сообщается на сайте, посвященном коллайдеру, аппарат будет полностью введен в строй в 2023 году.
Длина ускорителя составляет 503 метра — туда входят периметр, два кольца и две точки пересечения, в которых сталкиваются частицы. Ориентировочная стоимость проекта оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Большая часть этой суммы — около 80% — оплачивается из госбюджета. Остальные средства вкладывают коммерческие инвесторы, в числе которых значатся бизнесмены из Италии, Германии и США.
Коллайдер создают на базе ускорителя «Нуклотрон», который был построен в Дубне еще в 1993 году. Для планируемых экспериментов конструируются детекторы MPD и BM@N. Первый будет расположен в точке столкновения пучков коллайдера NICA. Это уникальная по мировым масштабам экспериментальная установка, сравнимая с детекторами на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН. Она позволит проводить фундаментальные исследования материи с экстремальными плотностями и температурами.
На одном из них в марте 2018 года ученым уже удалось провести первый эксперимент по сталкиванию пучков тяжелых ионов. В работе приняли участие ученые из США, Израиля, Германии и Франции.
Вселенная в пробирке
Как рассказали «360» ученые, проект позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны, а также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий в состоянии кварк-глюонной плазмы.
Проект NICA является передовым и впервые запускается в России в подобном масштабе, отметил в беседе с «360» сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне, директор лаборатории физики высоких энергий имени В. И. Векслера Владимир Кекелидзе. По его словам, коллайдер представляет собой целый комплекс ускорителей и экспериментальных разработок, которые решают ряд актуальных задач в современной физике.
«Главная задача проекта NICA — изучение плотной барионной материи в той области энергий, где она достигает максимальной плотности. Подобная плотность в настоящее время существует только в недрах нейтронных звезд ядерной материи, которые образуется при столкновении двух звезд», — объяснил собеседник «360».
Вторая задача состоит в изучении спиновой структуры нуклонов, подчеркнул ученый. «Также на коллайдере находится ряд каскадных ускорителей, на которых будут изучаться другие научные программы, включая прикладные. Мы хотим воссоздать „мини-Большой взрыв“ в лаборатории», — отметил Кекелидзе.
Не секрет, что в первые миллисекунды после Большого взрыва произошло формирование мира. То, что было изначально, — это кварк-глюонная плазма, своего рода кирпичики мироздания. Мы хотим воссоздать, как из этих кирпичиков родился мир, в котором мы живем, как возникли протоны и нейтроныВладимир Кекелидзесотрудник ОИЯИ.
Помимо России, разработками в этой области занимаются ученые из США и Германии. Так, в Штатах уже введен в строй ионный коллайдер RHIC. Однако его конфигурация пока не позволяет достичь нужной барионной плотности, подобной веществу нейтронной звезды. В Германии также разрабатывается похожий проект под названием FAIR. Он представляет собой коллайдер с фиксированной мишенью, в нем пучок частиц ударяется по мишени, при этом часть энергии тратится на движение системы, что приводит к потерям энергии.
При этом в российском коллайдере NICA два пучка сталкиваются друг с другом, что энергетически более выгодно. «Однако сложно точно совместить пучки для достижения большой светимости — высокой интенсивности сигнала распада», — подчеркнул Кекелидзе. Вдобавок часть установок NICA позволяют исследовать влияние ионных пучков на организм живых существ. Результаты таких исследований дают стимул развитию адронной терапии, направленной на лечение раковых заболеваний у людей.
ОИЯИ в Дубне стал первым в России центром, где была создана установка по протонной медицине, отметил в разговоре с «360» директор по науке кластера ядерных технологий Фонда «Сколково» Александр Фертман. По его словам, в институте занимаются развитием биомедицины, где изучают влияние тяжело заряженных частиц на клетки организма.
«NICA, без сомнения, считается прорывом в науке. Коллайдер дает возможность проводить экспериментальные исследования в физике высокой энергии, что позволяет на равных говорить с мировыми лидерами в этой области. Плюс проект позволит воспитать новый кадровый состав талантливых ученых, что даст толчок для развития государства в целом», — резюмировал собеседник «360».