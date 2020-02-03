Медсестра нашла на пляже кучу артефактов из древней страны. Зуб мамонта был только началом

На морском пляже недалеко от голландского города медсестра уже семь лет находит древние артефакты. За это время она собрала более 500 доисторических предметов. Среди них есть кости животных, останки людей и неандертальские предметы.

Первая находка у Вилли Ван Вингерден появилась в 2013 году. Это был зуб мамонта. С тех пор она нашла инструменты неандертальцев, костяные рыболовные крючки, человеческие останки и многое другое. В 2015 году ей удалось обнаружить ручной инструмент неандертальца, которому не менее 50 тысяч лет.

Медсестра рассказала журналу Science, что бывает на пляже пять или шесть дней в неделю. Неважно, какая на улице погода — она пойдет на пляж и в снег, и в дождь, и в сильный ветер. Почти каждый день женщина возвращается домой с какой-нибудь находкой в руках.

В день беседы с журналом она обнаружила несколько кусочков костей животных. На следующий день ей повезло гораздо больше. Ван Вингерден нашла среди груды ракушек инструмент с характерной неандертальской ручной работой. Ему не менее 45 тысяч лет.

На фото полупрозрачный кремневый клинок, созданный охотниками-собирателями около 8000 лет назад.

По словам Вилли, в ее поисковых работах не бывает никакой логики. Артефакты постоянно находятся в разных местах. Они могут лежать около воды, а могут находиться на сухом песке.

Излюбленный пляж медсестры полон артефактов из Доггерленда. Это страна, что существовала во времена ледникового периода. К сожалению, большинство находок оттуда были случайными. Долгосрочная цель исследователей и археологов — узнать достаточно о прошлом ландшафте, чтобы отправиться на поиски в море, а не ждать останки, прибывающие на берег.

Находки показывают, что регион был привлекательным местом за несколько тысяч лет до исчезновения. По словам археолога Винсента Гаффни, раньше здесь были леса и речные долины, богатые дичью. Будь это более спокойные моря, археологи давно бы нырнули на морское дно для последующих поисков. Грубые, холодные, мутные воды Северного моря с оживленными морскими путями исключили этот вариант.

На фото археолог Люк Амкройц держит неандертальский инструмент с ручкой из березовой смолы.

Впрочем, археологи не теряются и находят новые способы продолжать поиски. Используя электронную почту и группу WhatsApp с простым названием «Находки каменного века», археолог Люк Амкройц и независимый археолог Марсель Некус поддерживают постоянный контакт с любителями, исследующими пляжи на всем голландском побережье. Археологи помогают идентифицировать доисторические артефакты по фотографиям и получают доступ к десяткам образцов в обмен.

Другие исследователи пользуются аналогичными способами. В конце 2018 года археогенетик Эвелин Альтен с исследовательской группой пригласила Ван Вингерден и других любителей в открытый дом, попросив принести человеческие останки для идентификации. Результат был ошеломляющий: за один день она получила более 50 человеческих скелетных фрагментов. Многие были пригодны для датирования и анализа ДНК.

«Теперь мы получаем новые фрагменты еженедельно. Я больше не поспеваю за ними», — говорит Альтен.