Физики выяснили, что песчаные дюны «общаются» друг с другом

Ученые отметили, что две схожие дюны начинаются близко, но со временем все больше отдаляются друг от друга. На такое взаимодействие влияют турбулентные вихри из верхней дюны, которые отталкивают нижнюю.

Понимание долгосрочной миграции дюн поможет бороться с угрозой судоходным каналам и автомагистралям, а также с опустыниванием.

ИА Nation News напомнило, что песчаные дюны могут мигрировать. При этом скорость дюны обратно пропорциональна ее размеру: быстрее движутся меньшие и наоборот.