Физики выяснили, что песчаные дюны «общаются» друг с другом
Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что при движении песчаные дюны оказывают влияние на соседние дюны. Об этом сообщил сайт Planet Today со ссылкой на журнал Physical Review Letters.
Ученые отметили, что две схожие дюны начинаются близко, но со временем все больше отдаляются друг от друга. На такое взаимодействие влияют турбулентные вихри из верхней дюны, которые отталкивают нижнюю.
Понимание долгосрочной миграции дюн поможет бороться с угрозой судоходным каналам и автомагистралям, а также с опустыниванием.
ИА Nation News напомнило, что песчаные дюны могут мигрировать. При этом скорость дюны обратно пропорциональна ее размеру: быстрее движутся меньшие и наоборот.