В красногорском коттедже у Валерия настоящее княжеское подворье: иконы, портреты на стенах, книги собственного сочинения и масса документов, подтверждающих, что он — Валерий Кубарев, 57 лет от роду — является прямым родственником царя Ивана Грозного.

«Я — ближайший родственник к Ивану Грозному. То есть я потомок Ивана Ивановича Кубинского, который был по мужской линии его троюродным братом, по женской линии — двоюродным братом», — уверяет Валерий.

По данным историков, у Ивана Грозного нет прямых потомков. Но на родстве с династией Рюриковичей, Кубарев настаивает безоговорочно. Еще несколько лет назад мужчина провел собственное исследование на основании генеалогической таблицы истории европейских государств. Кроме того, он сдал биологические анализы.

Валерий Кубарев подал в суд иск к Министерству культуры с требованием официально признать его родственником Ивана Грозного. Историк готов пройти повторный анализ ДНК. Правда, для этого придется эксгумировать останки русского царя, которые находятся в Архангельском соборе Кремля.

«Мы хотим ухаживать за могилами наших предков, получить туда доступ официально. Иметь доступ к этому месту», — говорит Валерий.

Но, по словам Кубарева, это не единственная причина. «Предки наши там захоронены, почему мы не можем быть захоронены там же? Это наше родовое место. Почему мы не можем быть похоронены там, в Кремле? В усыпальницах, которые мы построили за свои деньги», — отметил мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

Иск приняли к рассмотрению. Заседание состоится в Красногорском городском суде. Правда, специалисты по Ивану Грозному считают, что такое родство не является уникальным.

«По ДНК вполне можно обнаружить в России достаточное количество представителей потомков семейства Рюриковичей. Это решительно ни о чем не говорит, потому что их было довольно много. Доказательство того, что Рюрикович этот человек или нет, не является никаким доказательством, что он родственник Ивана Грозного, потому что этих семей было много, понимаете?» — отметил заместитель директора архива РГАДА Юрий Эскин.

Источник фото: телеканал «360»

Юристы тоже не видят у этого дела особых перспектив. Но даже то, что иск приняли к рассмотрению — это уже определенная победа.

«Исследования, проведенные на основании книги генеалогического древа, должно подтверждаться молекулярной экспертизой. А для этого суд может не найти оснований. Принятие заявления судом представляется крайне проблематичной. Но идущий осилит дорогу, а я предлагаю наблюдать за данным иском», — сказал адвокат Тимур Чанышев.

Министерство культуры попросило отложить рассмотрение дела до 31 января.