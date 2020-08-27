«Шанс заново запустить свое дело, не допустив банкротства». Как фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» в Подмосковье помог фермерам

Сегодня, 27 августа, поддержать участников приехали губернатор Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.

Фестиваль — важнейшее событие как для фермеров Подмосковья, так и всей страны. Это возможность наладить дела, несмотря на недавние сложности в условиях пандемии, и мощная поддержка. Например, фермеры смогут получить субсидии, землю, выйти на новые торговые сети и не только.

Ребята, с которыми я пообщался, создают рабочие места, преодолевают различные сложности. Наша задача и Министерства сельского хозяйства, продовольственного рынка — давать разные формы поддержки. Гранты, субсидии, а где-то — элементарное внимание Андрей Воробьев.

За каждым участником стоит уникальная история пути — часто семейная. Воробьев пообщался с производителями и попробовал их продукцию. Поговорили и о мерах поддержки. Они в этом году особенно актуальны, подчеркнул председатель Союза сыроваров страны Олег Сирота.

«В этом году для всех фермеров и нашей молодой сырной отрасли очень важно проведение фестиваля — коронавирус поставил под угрозу банкротства десятки хозяйств. Для многих участников это чуть ли не последняя возможность сохранить бизнес», — отметил он.

Сразу 170 сыроварен представят здесь свыше 120 тонн продукции разных сортов — их в этом году 500. Впервые у гостей будет целых четыре дня на то, чтобы попробовать все и сделать покупки.

От Подмосковья — 50 фермеров и компаний. Они покажут свыше ста сортов натурального сыра, мед и не только.

Хочу поблагодарить всех участников. Более 45 регионов. Было много заявок. Роспотребнадзор не мог всем разрешить, но то, что они дали нам возможность встретиться здесь с фермерами, а им продать продукцию, для нас очень важно Андрей Воробьев.

По его словам, такая помощь особенно значима для отдаленных территорий. Благодаря поддержке сыроваров и производителей молока, в Подмосковье наблюдается заметный рост показателей в этой отрасли.

Сейчас регион на втором месте в России по объему производства сырной продукции. Он менее чем на четыре тысячи тонн отстает от Алтайского края, но продолжает активно развиваться в этом направлении. Как ранее отметил Андрей Разин, «есть все шансы опередить коллег».

Фестиваль Олега Сироты привлек участников из самых разных уголков страны: от Калининграда до Алтайского края, от Карелии до Краснодара и Крыма.

Благодаря фестивалю „Сыр! Пир! Мир!“, многие фермерские хозяйства смогут выжить. Год для всех был трудным — многие остались на грани разорения. Ярмарки и рынки отменили, упали продажи. Фестиваль — шанс заново запустить свое дело и не допустить банкротства, гибели своих предприятий Олег Сирота.

В первый день фестиваля министр сельского хозяйства региона Андрей Разин отдельно поблагодарил представителей торговых сетей за то, что они «нашли возможность приехать к фермерам и пообщаться с ними».

«Приехали не рядовые сотрудники, а те, кто принимает решения — это руководители компаний. И сегодня они предлагают новый формат взаимодействия — когда поставляешь не на всю сеть, что для фермеров невозможно, поскольку нет такого объема товара, а локально, в конкретно взятый магазин», — отметил Разин.

Гости фестиваля увидели и насыщенную досуговую программу. Для них подготовили мастер-классы, фудкорты, детские городки, контактный зоопарк, катание на лошадях и верблюдах и многое другое.

Меры безопасности продумали максимально — участники перед заездом прошли обязательное тестирование на COVID-19. Здесь следят за соблюдением социальной дистанции, использованием масок и антисептиков. Фестиваль продлится до 31 августа.